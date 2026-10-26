Нові зміни у мобілізації в Україні: у Раді зробили жорстку заяву про призовний вік і залучення жінок

Верховна Рада наразі не розглядає законопроєктів про зниження мобілізаційного віку нижче 25 років або залучення жінок до лав Збройних сил України. Також найближчим часом змінювати нижню вікову межу призову не планують. Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський в інтерв’ю Новини.LIVE. За словами парламентаря, ідея запровадити мобілізацію жінок не обговорюється ані в Міністерстві оборони, ані в командуванні ЗСУ.

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"Ні зниження віку нижче 25 років, ні мобілізації жінок не планують", — наголосив Веніславський

Водночас у перспективі народні депутати можуть повернутися до питання граничного віку перебування на військовій службі. Зокрема, обговорюється можливість зниження верхньої вікової межі з нинішніх 60 років до 55 або навіть 50 років. Однак, як підкреслив парламентар, наразі немає ані офіційних рішень, ані зареєстрованих законопроєктів щодо таких змін.

Окремі зміни можуть торкнутися бронювання працівників підприємств. Прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявляв про намір уряду переглянути критерії надання компаніям статусу критично важливих, зокрема чіткіше розмежувати цей статус та економічні показники підприємств.

Також розглядається обмеження максимального рівня бронювання навіть у деяких стратегічних галузях. Водночас компанії, яким для безперебійної роботи необхідно зберегти більше працівників, зможуть звернутися до Координаційного центру.

За словами Корецького, повне бронювання без винятків створює нерівність між працівниками, які залишаються в тилу, та військовослужбовцями, а також може сприяти зловживанням. Уряд має намір переглянути правила, щоб запобігти випадкам, коли підприємства створюють переважно заради отримання бронювання від мобілізації.

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