Украина будет сожалеть из-за большой уступки по требованию Путина: эксперт шокировал угрозой



















Украина не должна соглашаться с нейтральным статусом без четких и действенных гарантий безопасности, ведь сам по себе он не защитит страну от повторной российской агрессии. Будущие договоренности должны предусматривать конкретные механизмы помощи в случае нового нападения. Об этом заявил политолог Владимир Фесенко, комментируя перспективы мирных переговоров.

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По его словам, Россия стремится добиться нейтралитета Украины и ограничить военное сотрудничество с западными партнерами. Киев, напротив, заинтересован в гарантиях, предусматривающих реальную поддержку со стороны США и европейских государств.

Фесенко подчеркнул, что Украине недостаточно получить общие политические обещания. Необходимо заранее определить, как именно союзники будут действовать при повторном нападении России, а также закрепить соответствующие обязательства в международных документах.

"Нужно, чтобы были четко определены механизмы помощи и конкретной поддержки Украины в случае, если Россия снова на нас нападет", — отметил политолог.

Среди возможных механизмов он назвал поставки оружия и санкции против России. В то же время Фесенко выразил сомнение, что западные партнеры готовы предоставить Украине гарантии, автоматически предусматривающие военную защиту в случае новой агрессии.

Политолог также считает, что любые уступки со стороны Киева должны сопровождаться шагами Москвы. Украина не должна отказываться от суверенитета или права самостоятельно определять внешнеполитический курс. По оценке Фесенко, сам вопрос гарантий безопасности станет одним из ключевых в предстоящих переговорах, а поиск компромисса может оказаться длительным.

Портал "Комментарии" уже писал , что Верховная Рада пока не рассматривает законопроекты о снижении мобилизационного возраста ниже 25 лет или привлечении женщин в ряды Вооруженных сил Украины. Также в ближайшее время менять нижний возрастной предел призыва не планируют.