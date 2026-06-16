Україна буде під ударом абсолютно нової зброї РФ: озвучено заяву про страшну загрозу

На південному напрямку українські військові почали фіксувати появу нового типу ударних безпілотників, які, за попередніми оцінками, використовує противник для обходу та перевантаження систем протиповітряної оборони. Йдеться про відносно дешеві реактивні дрони спрощеної конструкції, що можуть бути частиною адаптації російських військ до сучасних українських засобів перехоплення. Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" у своєму Telegram-каналі.

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За його словами, нові апарати мають примітивну, але ефективну концепцію: використовується реактивний принцип руху, що забезпечує значно вищу швидкість у порівнянні з класичними дронами.

З технічних характеристик, які вдалося зафіксувати, відомо, що безпілотники передають аналогове відео на частоті 3,3 ГГц. Їхня максимальна дальність польоту може сягати приблизно 100 кілометрів, хоча наразі зафіксовані удари переважно на відстані 30–40 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Крейсерська швидкість таких апаратів становить близько 260 км/год, а в пікових режимах вони можуть розганятися до 300 км/год. Бойове навантаження оцінюється на рівні 4–5 кілограмів вибухової частини.

Окремо "Флеш" звернув увагу на особливості каналів передачі даних та радіочастот, які можуть бути корисними для виявлення й подальшого перехоплення таких цілей у повітрі. За його словами, противник розглядає ці реактивні БпЛА як засіб протидії українським зенітним дронам та мобільним вогневим групам, намагаючись ускладнити їхню роботу за рахунок швидкості та простоти конструкції.

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