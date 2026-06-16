Украина будет под ударом совершенно нового оружия РФ: озвучено заявление о страшной угрозе

На южном направлении украинские военные начали фиксировать появление нового типа ударных беспилотников, которые, по предварительным оценкам, используют противник для обхода и перегрузки систем противовоздушной обороны. Речь идет об относительно дешевых реактивных дронах упрощенной конструкции, которые могут быть частью адаптации российских войск к современным украинским средствам перехвата. Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш" в своем Telegram-канале.

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По его словам, новые аппараты имеют примитивную, но эффективную концепцию: используется реактивный принцип движения, что обеспечивает гораздо более высокую скорость по сравнению с классическими дронами.

Из технических характеристик, зафиксированных, известно, что беспилотники передают аналоговое видео на частоте 3,3 ГГц. Их максимальная дальность полета может достигать примерно 100 километров, хотя зафиксированы удары преимущественно на расстоянии 30–40 километров от линии боевого столкновения. Крейсерская скорость таких аппаратов составляет около 260 км/ч, а в пиковых режимах они могут разгоняться до 300 км/ч. Боевая нагрузка оценивается на уровне 4–5 кг взрывной части.

Отдельно "Флэш" обратил внимание на особенности каналов передачи данных и радиочастот, которые могут быть полезны для обнаружения и последующего перехвата таких целей в воздухе. По его словам, противник рассматривает эти реактивные БПЛА как средство противодействия украинским зенитным дронам и мобильным огневым группам, пытаясь усложнить их работу за счет скорости и простоты конструкции.

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