Україна буде бомбити Росію інакше: озвучено сенсаційну заяву

Україна змінила підхід до ударів по російських військових об’єктах, зосередивши увагу на прифронтових територіях. Про це в ефірі Radio NV заявив військовий експерт і колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, раніше удари здійснювалися глибоко на території Росії, проте зараз акцент зміщено на об’єкти на окупованих українських землях.



"Чим далі розташовані цілі в Росії, тим складніше до них дістатися. Дрони потребують більше палива, а вибухівки можна взяти менше, тож шкода ворогу виходить меншою, ніж хотілося б", — пояснив експерт.

Натомість удари по прифронтових територіях є ефективнішими, оскільки там щільніше розташовані російські військові об’єкти: бази, засоби протиповітряної оборони, склади озброєння та особовий склад.



"Чим ближче до фронту, тим легше досягти цілей. Дрони можуть нести більше вибухівки, менш затратні за паливом, а ефект від удару значно більший", — зазначив Ступак.

Експерт додав, що такий підхід дозволяє зменшити технічне забезпечення ворога і ослабити ті підрозділи, які беруть участь у штурмах українських міст.



"Мета переорієнтації ударів — знизити спроможність росіян у перших лавах атак, скоротити кількість техніки та ресурсів, якими вони користуються", — підкреслив Ступак.

