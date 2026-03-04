Режиму Путіна починає приходити кінець: озвучено несподіваний сценарій зміни системи у РФ

Російський диктатор Володимир Путін перебуває у стані страху. Він усвідомлює, що нинішні диктатори вже не захищені ні бункерами, ні ядерною зброєю, а його власні заходи безпеки, які раніше здавалися надійними, руйнуються на очах. Про це заявив дипломат, екс-міністр закордонних справ України та керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко.

Фото: з відкритих джерел

"Як зазначав Зеленський, Путін уже чотири роки “бере Київ за три дні”. Це не просто помилки — це повні провали у стратегії та тактиці. Путін, як зазначають психотерапевти, має певні психічні розлади і проявляє садистські риси, тож його поведінка виходить за межі звичайної логіки. Це не означає, що всі його злочини можна списати на психоаномалію, але для нього поняття “помилка” може взагалі не існувати. Він вважає свої дії правильними і продовжує війну", — пояснив Огризко.

Дипломат зазначив, що втрати Росії в Україні вже перевищили 1,2 млн осіб, і для Путіна це не є помилкою. Головне питання полягає в тому, як довго його найближче оточення, яке все ж бачить реальну ситуацію, але боїться садиста, буде залишатися лояльним і чи зможе консолідуватися, щоб усунути його.

За словами Огризка, друзі та соратники Путіна поступово усуваються. Він не вірить у народне повстання в Росії, зазначаючи, що населення, як писав російський класик, "протестує, стоячи на колінах". Зміни можливі лише через змову чи переворот з боку близького оточення Путіна, яке прагнутиме захистити власні інтереси, а не інтереси народу.

"Головне питання — наскільки швидко його оточення зрозуміє, що ситуація критична і необхідні зміни, інакше все впаде. Є сигнали, що цей процес уже розпочався: бродіння всередині кола Путіна свідчить про те, що режим наближається до своєї фінальної стадії", — підсумував Огризко.

