Режиму Путина начинает приходить конец: озвучен неожиданный сценарий смены системы в РФ

Российский диктатор Владимир Путин находится в состоянии ужаса. Он отдает себе отчет, что нынешние диктаторы уже не защищены ни бункерами, ни ядерным оружием, а его собственные меры безопасности, которые ранее казались надежными, разрушаются на глазах. Об этом заявил дипломат, экс-министр иностранных дел Украины и руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко.

Фото: из открытых источников

"Как отмечал Зеленский, Путин уже четыре года "берет Киев за три дня". Это не просто ошибки — это полные провалы в стратегии и тактике. Путин, как отмечают психотерапевты, имеет определенные психические расстройства и проявляет садистские черты, поэтому его поведение выходит за пределы обычной логики. "Ошибка" может вообще не существовать. Он считает свои действия правильными и продолжает войну", — пояснил Огрызко.

Дипломат отметил, что потери России в Украине уже превысили 1,2 млн человек, и для Путина это не ошибка. Главный вопрос состоит в том, как долго его ближайшее окружение, которое все же видит реальную ситуацию, но боится садиста, будет оставаться лояльным и сможет ли консолидироваться, чтобы устранить его.

По словам Огрызко, друзья и соратники Путина постепенно устраняются. Он не верит в народное восстание в России, отмечая, что население, как писал русский классик, протестует, стоя на коленях. Изменения возможны только из-за сговора или переворота со стороны близкого окружения Путина, которое будет стремиться защитить собственные интересы, а не интересы народа.

"Главный вопрос — насколько быстро его окружение поймет, что ситуация критическая и необходимые изменения, иначе все упадет. Есть сигналы, что этот процесс уже начался: брожение внутри Путина свидетельствует о том, что режим приближается к своей финальной стадии", — подытожил Огрызко.

