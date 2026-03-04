Украина будет бомбить Россию иначе: озвучено сенсационное заявление

Украина изменила подход к ударам по российским военным объектам, сосредоточив внимание на прифронтовых территориях. Об этом в эфире Radio NV заявил военный эксперт и бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

Фото: из открытых источников

По его словам, ранее удары производились глубоко на территории России, однако сейчас акцент смещен на объекты на оккупированных украинских землях.



"Чем дальше расположены цели в России, тем сложнее до них добраться. Дроны нуждаются в большем топливе, а взрывчатки можно взять меньше, так что вред врагу получается меньше, чем хотелось бы", — пояснил эксперт.

Зато удары по прифронтовым территориям более эффективны, поскольку там более плотно расположены российские военные объекты: базы, средства противовоздушной обороны, склады вооружения и личный состав.



"Чем ближе к фронту, тем легче достичь целей. Дроны могут нести больше взрывчатки, менее затратные по топливу, а эффект от удара значительно больше", — отметил Ступак.

Эксперт добавил, что такой подход позволяет снизить техническое обеспечение врага и ослабить те подразделения, которые участвуют в штурмах украинских городов.



"Цель переориентации ударов – снизить способность россиян в первых рядах атак, сократить количество техники и ресурсов, которыми они пользуются", – подчеркнул Ступак.

