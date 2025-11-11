Україна БПЛА б’є по одному з найбільших нафтопереробних заводів РФ: деталі

11 листопада дрони атакували НПЗ у російському Орську Оренбурської області, який розташований у 1500 км від кордону з Україною. У мережі активно поширюються фото та відео палаючого НПЗ.

Удари по НПЗ «Орскнафтооргсинтез». Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що вибухи та стовп диму було видно в районі підприємства НПЗ "Орськнафтооргсинтез" – одного з найбільших нафтопереробних заводів РФ.

"Орськнафтооргсинтез" – це один з найбільших нафтопереробних заводів Росії, що розташований у місті Орськ, і входить до структури АТ "Фортеінвест", одного з ключових підприємств у промисловому блоці групи "Сафмар".

Потужність заводу з переробки нафти становить 6,6 млн тон на рік. До підприємства входять 4 установки первинної переробки нафти, 2 установки каталітичного риформінгу, установка гідроочищення гасу, установка гідроочищення дизельного пального, виробництво масел, бітумне виробництво.

Набір технологічних процесів дозволяє випускати близько 30 видів продукції: автомобільні бензини, дизельне пальне, мастила, авіагас, бітум та мазут.

