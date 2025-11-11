Украина БПЛА бьет по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ: детали

11 ноября дроны атаковали НПЗ в российском Орске Оренбургской области, расположенном в 1500 км от границы с Украиной. В сети активно распространяются фото и видео горящего НПЗ.

Удары по НПЗ «Орскнефтеоргсинтез». Фото: из открытых источников

Отмечается, что взрывы и столб дыма были видны в районе предприятия НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" – одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ.

"Орскнефтеоргсинтез" – это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, расположенный в городе Орск, и входящий в структуру АО "Фортеинвест", одного из ключевых предприятий в промышленном блоке группы "Сафмар".

Мощность завода по переработке нефти составляет 6,6 млн. тонн в год. В предприятие входят 4 установки первичной переработки нефти, 2 установки каталитического риформинга, установка гидроочистки керосина, установка гидроочистки дизельного горючего, производство масел, битумное производство.

Набор технологических процессов позволяет выпускать около 30 видов продукции: автомобильные бензины, дизельное топливо, смазки, авиакеросин, битум и мазут.

Читайте на портале "Комментарии" — ночью 11 ноября серия взрывов раздавалась над российскими городами Саратов и Энгельс. Также местные паблики написали о пожаре на Саратовском НПЗ.

Также издание "Комментарии" сообщало – в России заявили, что в ночь на 8 ноября беспилотники якобы атаковали объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области РФ, часть российских населенных пунктов – без электричества. Информацию подтвердил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.



