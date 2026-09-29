Україна більше не чекає на перемир'я: у Кабміні зробили заяву

Україна не розраховує на досягнення морського перемир'я з Росією найближчими місяцями. Причиною в Києві називають відмову Москви прийняти пропозиції щодо припинення бойових дій на море. Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час спілкування з журналістами у Брюсселі. Його слова наводить Bloomberg.

Перемир'я на морі. Фото: з відкритих джерел

За словами міністра, морське перемир'я має для України насамперед практичне значення: воно дозволило б відновити стабільніший експорт сільськогосподарської продукції через Чорне море. Проте переговорні ініціативи поки що не дали результату.

"На жаль, складно уявити будь-які позитивні рішення з цього питання найближчими місяцями", — заявив Висоцький.

Міністр наголосив, що українська сторона має враховувати збереження складної ситуації та готуватися до того, що обмеження на морські перевезення продовжаться.

За словами Висоцького, Київ отримав від міжнародних партнерів інформацію, що Росія відкинула запропоновані варіанти морського припинення вогню.

"Всі можливі варіанти були випробувані, жодних результатів немає", — зазначив міністр.

Для України питання безпеки судноплавства залишається тісно пов'язаним із експортом зерна та іншої аграрної продукції. Чорне море є ключовим маршрутом для вивезення українського продовольства на зовнішні ринки, тож будь-які обмеження створюють додаткові ризики для експортерів та економіки країни.

Ситуація навколо морського перемир'я також демонструє ширшу проблему переговорів про припинення війни. Навіть окремі домовленості щодо конкретних напрямів поки що не призводять до стійкого припинення бойових дій.

При цьому Київ продовжує розраховувати на міжнародне посередництво та підтримку партнерів. Однак, судячи зі слів Висоцького, у найближчій перспективі українська влада не бачить підстав очікувати на прорив саме з питання морського перемир'я.

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