Худшее для Украины еще впереди: Песков сделал циничное заявление о войне

В Кремле заявили, что Украина якобы должна "заплатить цену" за действия последних месяцев, а российские удары по украинской территории являются частью этого ответа. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, которого цитируют российские СМИ.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

По словам представителя Кремля, Москва намерена добиться того, чтобы в будущем никто не решался планировать "сокрушительные удары" по России. Песков фактически связал продолжение российских атак с действиями Украины на российской территории.

"Украине придется заплатить цену", — заявил представитель Кремля, утверждая, что последствия для украинской стороны уже проявляются в виде ударов российской армии.

При этом Песков не раскрыл конкретных решений российского руководства и не сообщил, какие именно новые меры Москва планирует предпринять. Его заявление прозвучало на фоне продолжающихся взаимных ударов по военным и инфраструктурным объектам.

Отдельно пресс-секретарь Кремля затронул тему переговоров о прекращении войны. Однако каких-либо новых подробностей о возможном возобновлении переговорного процесса он не привел.

Песков лишь заявил, что Владимир Путин ранее якобы подробно изложил позицию российской стороны. Таким образом, Москва пока не сообщила о каких-либо новых предложениях или изменении своих требований.

Еще одной темой комментария стали отношения России и США в сфере контроля над вооружениями. По словам Пескова, соответствующий диалог необходимо было возобновить "еще вчера".

Заявление Кремля прозвучало на фоне продолжающейся эскалации дальних ударов. Украина регулярно атакует российские военные, нефтяные и логистические объекты, тогда как Россия наносит масштабные удары по украинской энергетической и гражданской инфраструктуре.

При этом российская сторона традиционно представляет свои атаки как ответ на действия Украины. Киев, в свою очередь, заявляет, что дальние удары являются частью защиты от российской агрессии и направлены прежде всего на объекты, связанные с обеспечением российской армии.

Новые заявления Пескова не содержат конкретного плана дальнейших действий Кремля, однако демонстрируют, что Москва пока не намерена отказываться от политики силового давления.

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