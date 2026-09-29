Украина больше не ждёт перемирия: в Кабмине сделали заявление

Украина не рассчитывает на достижение морского перемирия с Россией в ближайшие месяцы. Причиной в Киеве называют отказ Москвы принять предложения о прекращении боевых действий на море. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий во время общения с журналистами в Брюсселе. Его слова приводит Bloomberg.

Перемирие на море. Фото: из открытых источников

По словам министра, морское перемирие имеет для Украины прежде всего практическое значение: оно позволило бы восстановить более стабильный экспорт сельскохозяйственной продукции через Чёрное море. Однако переговорные инициативы пока не дали результата.

"К сожалению, сложно представить какие-либо положительные решения по этому вопросу в ближайшие месяцы", — заявил Высоцкий.

Министр подчеркнул, что украинская сторона должна учитывать сохранение сложной ситуации и готовиться к тому, что ограничения на морские перевозки продолжатся.

По словам Высоцкого, Киев получил от международных партнёров информацию о том, что Россия отвергла предложенные варианты морского прекращения огня.

"Все возможные варианты были испытаны, никаких результатов нет", — отметил министр.

Для Украины вопрос безопасности судоходства остаётся тесно связанным с экспортом зерна и другой аграрной продукции. Чёрное море является ключевым маршрутом для вывоза украинского продовольствия на внешние рынки, поэтому любые ограничения создают дополнительные риски для экспортёров и экономики страны.

Ситуация вокруг морского перемирия также демонстрирует более широкую проблему переговоров о прекращении войны. Даже отдельные договорённости по конкретным направлениям пока не приводят к устойчивому прекращению боевых действий.

При этом Киев продолжает рассчитывать на международное посредничество и поддержку партнёров. Однако, судя по словам Высоцкого, в ближайшей перспективе украинские власти не видят оснований ожидать прорыва именно по вопросу морского перемирия.

Читайте также на портале "Комментарии" — худшее для Украины еще впереди: Песков сделал циничное заявление о войне.



