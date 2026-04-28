Україна б’є все глибше: на яку відстань у тил Росії тепер дістають дрони

З початку повномасштабної війни українські Сили оборони більш ніж у 2,5 раза наростили дальність ударів по глибокому тилу Росії. Сьогодні далекобійні засоби здатні уражати цілі на відстані до 1 750 км, повідомляє Міністерство оборони України.

Показовим став удар у лютому 2026 року по Ухтинському нафтопереробному заводу в Республіці Комі. Ціль розташована майже за 1 750 км від українського кордону – це один із найдальших підтверджених ударів.

Для порівняння: ще у грудні 2022 року українські сили уразили авіабазу Енгельс-2, подолавши близько 650 км – тоді це вважалося рекордом. Уже у 2024 році географія ударів суттєво розширилася: було атаковано виробництво дронів у зоні “Алабуга” (понад 1 200 км), а згодом – НПЗ “Газпром Нефтехім Салават” на відстані до 1 500 км.

У 2026 році темп лише зріс. Зокрема, в Уфа були уражені великі нафтопереробні об’єкти, до яких українські засоби долали близько 1 400 км. Лише у березні, за даними оборонного відомства, було атаковано п’ять стратегічних заводів і десять НПЗ.

Операції охоплюють величезну територію – від тимчасово окупованих регіонів до глибокого тилу РФ. Президент Володимир Зеленський наголошував, що такі удари вже стали системним інструментом війни, а українські дрони кардинально змінили її характер.

У владі підкреслюють: стратегія deep strike має не лише військову, а й економічну мету — послабити ресурсну базу противника та знизити його здатність вести війну.

