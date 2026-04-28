Украина бьет все глубже: на какое расстояние в тыл России теперь достают дроны
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина бьет все глубже: на какое расстояние в тыл России теперь достают дроны

Deep strike перестает быть исключением: новая тактика ВСУ меняет правила войны и сказывается на экономике РФ

28 апреля 2026, 14:58
Кравцев Сергей

С начала полномасштабной войны украинские Силы обороны более чем в 2,5 раза нарастили дальность ударов по глубокому тылу России. Сегодня дальнобойные средства способны поражать цели на расстоянии до 1750 км, сообщает Министерство обороны Украины.

Украина бьет все глубже: на какое расстояние в тыл России теперь достают дроны

Удары по НПЗ России. Фото: из открытых источников

Показательным стал удар в феврале 2026 года по Ухтинскому нефтеперерабатывающему заводу в Республике Коми. Цель расположена почти в 1750 км от украинской границы – это один из самых далеких подтвержденных ударов.

Для сравнения: еще в декабре 2022 года украинские силы поразили авиабазу Энгельс-2, преодолев около 650 км – это считалось рекордом. Уже в 2024 году география ударов существенно расширилась: было атаковано производство дронов в зоне "Алабуга" (более 1200 км), а впоследствии НПЗ "Газпром Нефтехим Салават" на расстоянии до 1500 км.

В 2026 году темп только вырос. В частности, в Уфа были поражены крупные нефтеперерабатывающие объекты, к которым украинские средства преодолевали около 1400 км. Только в марте, по данным оборонного ведомства, было атаковано пять стратегических заводов и десять НПЗ.

Операции охватывают огромную территорию – от временно оккупированных регионов до глубочайшего тыла РФ. Президент Владимир Зеленский отмечал, что такие удары уже стали системным инструментом войны, а украинские дроны кардинально изменили ее характер.

Во власти подчеркивают: стратегия deep strike преследует не только военную, но и экономическую цель — ослабить ресурсную базу противника и снизить его способность вести войну.

Читайте на портале "Комментарии" — Краснодарский край РФ в ночь на 28 апреля снова оказался под атакой неизвестных беспилотников. Речь идет о Туапскинском НПЗ и Морском терминале.




