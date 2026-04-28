Туапсе знову у вогні: що відомо про нову атаку дронів

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Краснодарський край РФ у ніч проти 28 квітня знову опинився під атакою невідомих безпілотників. Йдеться про Туапскінський НПЗ та Морський термінал.
Вибухи у Туапсе. Фото: із відкритих джерел
Місцеві жителі у соцмережах повідомили про понад десяток вибухів після другої ночі.
На тлі безпілотної небезпеки також запровадили обмеження на прийом та випуск літаків в аеропортах Краснодара, Геленджика та Сочі.
А саме був атакований резервуарний парк, що знаходиться поряд із установкою ЕЛОУ-АВТ-12, після чого соцмережі писали про спалах двох резервуарів.
Пізніше стало відомо про повторну атаку на Туапсе і про те, що пожежі ще не встигли погасити на території порту та НПЗ.
У мережі також нагадали про попередні, неодноразові атаки на Туапсе. Після цих обстрілів, як виявилося, відбувся розлив нафти. Нафтопродукти вивозять вантажівками, місцеві жителі скаржаться на "нафтові дощі", у плямах мазуту брудняться місцеві тварини.
В оперштабі Краснодарського краю під ранок підтвердили інформацію про атаки дронів на Туапсі – НПЗ та Морський порт. Попередньо повідомлялося, що немає постраждалих.
