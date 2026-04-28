Туапсе знову у вогні: що відомо про нову атаку дронів

Краснодарський край РФ у ніч проти 28 квітня знову опинився під атакою невідомих безпілотників. Йдеться про Туапскінський НПЗ та Морський термінал.

Вибухи у Туапсе.

Місцеві жителі у соцмережах повідомили про понад десяток вибухів після другої ночі.

"Періодично чути стрілянину, в небі видно яскраві спалахи. В одному з районів на місці падіння уламків дрону почалося загоряння, видно вогонь і дим", — йшлося у повідомленні одного з пабліків.

На тлі безпілотної небезпеки також запровадили обмеження на прийом та випуск літаків в аеропортах Краснодара, Геленджика та Сочі.

"Туапсе, Морський термінал і НПЗ знову під атакою дронів... Є кілька попадань, але без підпалу над морем активно працює ППО", — написали ще в одній із соцмереж.

А саме був атакований резервуарний парк, що знаходиться поряд із установкою ЕЛОУ-АВТ-12, після чого соцмережі писали про спалах двох резервуарів.

Пізніше стало відомо про повторну атаку на Туапсе і про те, що пожежі ще не встигли погасити на території порту та НПЗ.

У мережі також нагадали про попередні, неодноразові атаки на Туапсе. Після цих обстрілів, як виявилося, відбувся розлив нафти. Нафтопродукти вивозять вантажівками, місцеві жителі скаржаться на "нафтові дощі", у плямах мазуту брудняться місцеві тварини.

В оперштабі Краснодарського краю під ранок підтвердили інформацію про атаки дронів на Туапсі – НПЗ та Морський порт. Попередньо повідомлялося, що немає постраждалих.

