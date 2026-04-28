Туапсе вновь в огне: что известно новой атаке дронов

Краснодарский край РФ в ночь на 28 апреля снова оказался под атакой неизвестных беспилотников. Речь идет о Туапскинском НПЗ и Морском терминале.

Местные жители в соцсетях сообщили о более десятка взрывов после двух ночи.

"Периодически слышна стрельба, в небе видны яркие вспышки. В одном из районов на месте падения обломков дрона началось возгорание, виден огонь и дым", — говорилось в сообщении одного из пабликов.

На фоне беспилотной опасности также ввели ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Краснодара, Геленджика и Сочи.

"Туапсе, Морской терминал и НПЗ вновь под атакой дронов... Есть несколько попаданий, но без поджога, над морем активно работает ПВО", — написали еще в одной из соцсетей.

А именно был атакован резервуарный парк, находящийся рядом с установкой ЭЛОУ-АВТ-12, после чего соцсети писали о возгорании двух резервуаров.

Позже стало известно о повторной атаке на Туапсе и о том, что пожары еще не успели погасить на территории порта и НПЗ.

В сети также напомнили о предыдущих, неоднократных атаках на Туапсе. После этих обстрелов, как оказалось, произошел разлив нефти. Нефтепродукты вывозят грузовиками, местные жители жалуются на "нефтяные дожди", в пятнах мазута пачкаются местные животные.

В оперштабе Краснодарского края под утро подтвердили информацию об атаках дронов на Туапсе – НПЗ и Морской порт. Предварительно, сообщалось, что нет пострадавших.

Читайте также на портале "Комментарии" — за последние несколько дней нефтеперерабатывающий завод в российском Туапсе был поражен дважды. О чем говорят столь масштабные атаки Сил обороны Украины на Кубань? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.



