Туапсе вновь в огне: что известно новой атаке дронов

Кравцев Сергей
Краснодарский край РФ в ночь на 28 апреля снова оказался под атакой неизвестных беспилотников. Речь идет о Туапскинском НПЗ и Морском терминале.
Местные жители в соцсетях сообщили о более десятка взрывов после двух ночи.
На фоне беспилотной опасности также ввели ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Краснодара, Геленджика и Сочи.
А именно был атакован резервуарный парк, находящийся рядом с установкой ЭЛОУ-АВТ-12, после чего соцсети писали о возгорании двух резервуаров.
Позже стало известно о повторной атаке на Туапсе и о том, что пожары еще не успели погасить на территории порта и НПЗ.
В сети также напомнили о предыдущих, неоднократных атаках на Туапсе. После этих обстрелов, как оказалось, произошел разлив нефти. Нефтепродукты вывозят грузовиками, местные жители жалуются на "нефтяные дожди", в пятнах мазута пачкаются местные животные.
В оперштабе Краснодарского края под утро подтвердили информацию об атаках дронов на Туапсе – НПЗ и Морской порт. Предварительно, сообщалось, что нет пострадавших.
