Україна б'є по найболючішому: на який радикальний крок змушений іти Кремль
Україна б'є по найболючішому: на який радикальний крок змушений іти Кремль

Російська влада обговорює екстрену заборону вивезення дизеля та авіаційного палива - удари дронів вже обрушили переробку нафти до мінімуму за 17 років

28 травня 2026, 07:25
Кравцев Сергей

Російська влада почала обговорювати тимчасову заборону на експорт дизельного та авіаційного палива після серії масштабних ударів України по нафтопереробній інфраструктурі РФ. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на джерела у нафтовій галузі та уряді.

Удари по НПЗ Росії. Фото: з відкритих джерел

За даними журналістів, питання розглядалося на спеціальній нараді у віце-прем'єра РФ Олександра Новака. У Кремлі допускають запровадження обмежень терміном на один або два місяці. Остаточного рішення ще не ухвалено, проте російським нафтовим компаніям уже рекомендували скоротити експорт нафтопродуктів.

Джерела стверджують, що головним кандидатом під обмеження поки що залишається авіаційне паливо, хоча варіант із забороною експорту дизеля також обговорюється. Російська влада пояснює можливі заходи необхідністю зберегти стабільність внутрішнього ринку та уникнути дефіциту палива всередині країни.

Проблеми в галузі почали різко посилюватись після того, як Україна з березня 2026 року значно збільшила інтенсивність ударів по російських нафтобазах та НПЗ. Під атаки потрапили підприємства, які виробляють як дизель, і авіаційне паливо для армії та цивільної авіації РФ.

На цьому фоні показники російської нафтопереробки стрімко знижуються. За даними аналітичної компанії OilX, у квітні середньодобовий обсяг переробки нафти в Росії знизився до 4,69 мільйона барелів – це найгірший показник із грудня 2009 року.

Раніше Москва вже була змушена запроваджувати тимчасову заборону на експорт бензину з квітня до липня 2026 року. Тепер під загрозою опинилися інші види палива, критично важливі як для економіки, так і для військової логістики.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що удари України змушують Кремль робити все важчий вибір між доходами від експорту, забезпеченням армії та збереженням стабільності на внутрішньому ринку. По суті атаки безпілотників почали бити по одному з ключових джерел фінансової стійкості Росії.

Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-may-27-2026/
