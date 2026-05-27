Путин и Трамп остались без козырей: кто теперь празднует победу

Президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин оказались в схожей политической ловушке, сделав ставку на быстрые военные победы, которые обернулись затяжными кризисами. К такому выводу пришли аналитики Financial Times, сравнив российскую войну против Украины и американскую операцию “Эпическая ярость” против Ирана.

Авторы материала отмечают, что и Москва, и Вашингтон недооценили своих противников. Путин рассчитывал взять Украину за считаные дни, а Трамп, по версии издания, ожидал стремительного результата на Ближнем Востоке. Однако вместо демонстрации силы обе кампании создали для их стран долгосрочные экономические и политические проблемы.

В статье подчеркивается, что главным выгодополучателем геополитических ошибок Москвы и Вашингтона оказался Китай, который получил усиление собственных позиций на фоне ослабления конкурентов.

Журналисты обращают внимание, что Кремль все глубже втягивается в войну на истощение. По оценкам издания, Россия теряет около 35 тысяч военных ежемесячно, а Украина сумела превратить фронт в крайне дорогостоящую для Москвы бойню.

Кроме того, Киев получил возможность регулярно атаковать объекты российской инфраструктуры на расстоянии до тысячи километров. В материале упоминается и ситуация вокруг парада 9 мая, когда Путину якобы пришлось обращаться к Трампу, чтобы убедить Украину не наносить удары беспилотниками по Красной площади.

Financial Times также отмечает, что Украина постепенно усиливает свои позиции и в отношениях с США. Украинские технологии дешевых дронов-перехватчиков и новые методы ведения войны уже меняют баланс сил и позволяют Киеву эффективнее противостоять дорогостоящему российскому вооружению.

