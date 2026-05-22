Путин снова разыгрывает белорусскую карту: почему Украину готовят к новому удару с севера

Президент Владимир Зеленский как Верховный Главнокомандующий за последние 10 дней провел уже две Ставки. И на обоих вопрос потенциального использования Путиным лукашенковской Беларуси был среди ключевых. Почему снова активно нагнетается тема возможного вторжения из Беларуси? Может ли здесь быть расчет Кремля, чтобы запугать наших западных партнеров и те отказались от поддержки Украины? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, собрав мнения экспертов.

Наступление с Беларуси

РФ может хитро отвлекать внимание

Политический эксперт Светлана Кушнир говорит, что вопрос о нападении со стороны Беларуси актуализировался в связи с почти синхронными военными учениями стран НАТО и РФ-РБ. На территории Швеции учения проводят военные контингенты сразу одиннадцати стран Североатлантического альянса с привлечением всех родов войск. Учения "Аврора 2026" проходят в непосредственной близости от российской границы.

Эксперт отмечает, что Россия ответила на это военными учениями с отработкой алгоритма запуска ядерного оружия. Это серьезное предупреждение Альянсу, если его перевести на обычный язык, то читать нужно так – "Мы готовы к войне с частью НАТО, включая страны Балтии".

"О нас. Для Украины длина границы с Республикой Беларусь равна сейчас длине линии фронта. С 2024 года Силы обороны Украины системно укрепляли там все – минирование, ископаемые инженерные сооружения, концентрация вооруженного контингента и пограничных войск плюс природные условия, способствующие защите – чаща, болотистая местность. Так что наиболее опасный отрезок – это часть Черниговщины и объект "Укрытие" на Чернобыльской АЭС. Но в целом внимание общества приковано к возможному агрессивному контрнаступлению российских войск с территории Беларуси, так как это может быть отвлекающим маневром Вооруженных Сил РФ, если летнюю кампанию сориентируют на скорый захват или окружение Славянско-Краматорской агломерации. Логика врага – растянуть силы ВСУ, оттащить от Донбасса, заставить опрокидывать войска на север", – отметила эксперт.

Светлана Кушнир добавляет, игра на нервах по отработке применения ядерного оружия тоже в рамках враждебного плана.

"Что касается запугивания партнеров, то они давно в этом состоянии, но после окончательного решения Дональда Трампа о самостоятельной защите Европой своей территории, в сознание все же стали приходить. И оказалось, что к каким-либо агрессивным действиям РФ европейские горе-воины, каковы политики ЕС, и в целом Евросоюз не готов. Поэтому и начались разговоры, что Украина еще должна держать небо над ЕС ценой жизни своих граждан и военнослужащих, чтобы европейцы успели как-то нарастить защиту", – отметила собеседница портала "Комментарии".

Светлана Кушнир подытоживает, в этом горькая правда: пока мы истекаем кровью мужественных украинцев на фронте, в коридорах правительств стран-членов Евросоюза увеличивают расходы на собственную оборону.

Европа тоже уже все поняла

Экс-дипломат, политический эксперт Вадим Трюхан отметил, что в Киеве хорошо видят, что Россия постепенно превращает Беларусь в элемент своей военной и ядерной инфраструктуры. 19-21 мая РФ проводит масштабные стратегические "ядерные учения" с привлечением: стратегической авиации; сил ядерного сдерживания; элементов управления ядерными силами; белорусской военной инфраструктуры.

"В Киеве это оценивают не как подготовку к ядерному удару, а как военно-психологическое давление; попытку запугать Украину и НАТО; прикрытие для активизации на северном направлении. Украинская разведка уже фиксирует: — усиление координации штабов РФ и РБ; активность на белорусских полигонах; расширение общей военной инфраструктуры; рост угроз Киевскому, Черниговскому и Сумскому направлениям. И здесь главное – Москва сейчас воюет не только ракетами. Она сражается: страхом, истощением, неопределенностью, постоянной угрозой нового фронта. Именно поэтому Украина вынуждена усиливать северную границу, укреплять оборону, готовить резервы быстрого реагирования, координироваться с НАТО и ЕС", – отметил эксперт.

Он отмечает, что Европа тоже уже все поняла. После рекордных российских атак Киев резко активизировал переговоры по PAC-3, SAMP/T, новой антибаллистической коалиции с участием Германии, Франции, Италии, Норвегии и других партнеров. Потому что российские "ядерные учения" сегодня – это не реальный ядерный удар. Это попытка заставить Запад бояться поддерживать Украину.

"Кремль хочет, чтобы Европа смотрела на ядерные ракеты, но главный страх Москвы – не НАТО. Главный страх Кремля – переставшая бояться Украина", – констатировал Вадим Трюхан.

Читайте на портале "Комментарии" — Путин меняет тактику: какую новую разнарядку дали российским СМИ.



