Путін знову розігрує білоруську карту: чому Україну готують до нового удару з півночі

Президент Володимир Зеленський, як Верховний Головнокомандувач, за останні 10 днів провів уже дві Ставки. І на обох – питання потенційного використання Путіним лукашенківської Білорусі було серед ключових. Чому знову активно нагнітається тема можливого вторгнення з Білорусі? Чи може тут бути розрахунок Кремля, щоб залякати наших західних партнерів і ті відмовилися, зрештою, від підтримки України? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питанні, зібравши думки експертів.

Наступ з Білорусі

РФ може хитро відволікати увагу

Політичний експерт Світлана Кушнір говорить, питання щодо нападу зі сторони Білорусі актуалізувалося у зв'язку з майже синхронними військовими навчаннями країн НАТО і РФ-РБ. На території Швеції навчання проводять військові контингенти одразу одинадцяти країни Північно-атлантичного альянсу з залученням всіх родів військ. Навчання "Аврора 2026" проходять у безпосередній близькості до російського кордону.

Експерт зауважує, Росія відповіла на це військовими навчанням з відпрацюванням алгоритму запуску ядерної зброї. Це серйозне попередження Альянсу, якщо його перекласти на мову громадян, то читати треба так – "Ми готові до війни з частиною НАТО, включаючи країни Балтії".

"Щодо нас. Для України довжина кордону з Республікою Білорусь дорівнює зараз довжині лінії фронту. З 2024 року Сили оборони України системно укріплювали там все – мінування, викопні інженерні споруди, концентрація збройного контингенту та прикордонних військ плюс до того природні умови, що сприяють захисту – хащі, болотиста місцевість. Так що найбільш небезпечний відтинок – це частина Чернігівщини і об'єкт "Укриття" на Чорнобильській АЕС. Але загалом увага суспільства прикута до можливого агресивного контрнаступу російських військ з території Білорусі, бо це може бути відволікаючим маневром Збройних Сил РФ, якщо літню кампанію зорієнтують на швидке захоплення чи оточення Слов'янсько-Краматорської агломерації. Логіка ворога – розтягти сили ЗСУ, відтягти від Донбасу, змусити перекидати війська на північ", – зазначила експерт.

Світлана Кушнір додає, гра на нервах щодо відпрацювання застосування ядерної зброї теж в рамках ворожого плану.

"Щодо залякування партнерів, то вони давно у цьому стані, але після остаточного рішення Дональда Трампа щодо самостійного захисту Європою своєї території, до тями все ж стали приходити. І виявилося, що до будь-яких агресивних дій РФ європейські горе-вояки, якими є політики ЄС, і в цілому Євросоюз не готовий. Тому і почалися розмови, що Україна має ще тримати небо над ЄС ціною життя своїх громадян та військовослужбовців, аби європейці встигли якось наростити захист", – зазначила співрозмовниця порталу "Коментарі".

Світлана Кушнір підсумовує, у цьому гірка правда: поки ми спливаємо кров'ю мужніх українців на фронті, в коридорах урядів країн-членів Євросоюзу збільшують видатки на власну оборону.

Європа теж уже все зрозуміла

Екс-дипломат, політичний експерт Вадим Трюхан зазначив, у Києві добре бачать, що Росія поступово перетворює Білорусь на елемент своєї військової та ядерної інфраструктури. 19-21 травня РФ проводить масштабні стратегічні "ядерні навчання" із залученням: стратегічної авіації; сил ядерного стримування; елементів управління ядерними силами; білоруської військової інфраструктури.

"У Києві це оцінюють не як підготовку до ядерного удару, а як: військово-психологічний тиск; спробу залякати Україну і НАТО; прикриття для активізації на північному напрямку. Українська розвідка вже фіксує: посилення координації штабів РФ і РБ; активність на білоруських полігонах; розширення спільної військової інфраструктури; зростання загроз для Київського, Чернігівського та Сумського напрямків. І тут головне – Москва зараз воює не лише ракетами. Вона воює: страхом, виснаженням, невизначеністю, постійною загрозою нового фронту. Саме тому Україна вимушена посилювати північний кордон, укріплювати оборону, готувати резерви швидкого реагування, координуватися з НАТО та ЄС", – зазначив експерт.

Він зауважує, що Європа теж уже все зрозуміла. Після рекордних російських атак Київ різко активізував переговори щодо: PAC-3, SAMP/T, нової антибалістичної коаліції за участі Німеччини, Франції, Італії, Норвегії та інших партнерів. Бо російські "ядерні навчання" сьогодні – це не про реальний ядерний удар. Це про спробу змусити Захід боятися підтримувати Україну.

"Кремль хоче, щоб Європа дивилася на ядерні ракети, але головний страх Москви – не НАТО. Головний страх Кремля – Україна, яка перестала боятися", – констатував Вадим Трюхан.

