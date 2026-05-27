Путін та Трамп залишилися без козирів: хто тепер святкує перемогу

Президент США Дональд Трамп і глава Кремля Володимир Путін опинилися в схожій політичній пастці, зробивши ставку на швидкі військові перемоги, які обернулися затяжними кризами. Такого висновку дійшли аналітики Financial Times, порівнявши російську війну проти України та американську операцію “Епічна лють” проти Ірану.

Автори матеріалу зазначають, що і Москва, і Вашингтон недооцінили своїх супротивників. Путін розраховував взяти Україну за лічені дні, а Трамп, за версією видання, очікував на стрімкий результат на Близькому Сході. Проте замість демонстрації сили обидві кампанії створили для їхніх країн довгострокові економічні та політичні проблеми.

У статті наголошується, що головним вигодонабувачем геополітичних помилок Москви та Вашингтона виявився Китай, який отримав посилення власних позицій на тлі послаблення конкурентів.

Журналісти звертають увагу, що Кремль дедалі глибше втягується у війну на виснаження. За оцінками видання, Росія втрачає близько 35 тисяч військових щомісяця, а Україна зуміла перетворити фронт на вкрай дорогу для Москви бійню.

Окрім того, Київ отримав можливість регулярно атакувати об'єкти російської інфраструктури на відстані до тисячі кілометрів. У матеріалі згадується й ситуація навколо параду 9 травня, коли Путіну нібито довелося звертатися до Трампу, щоб переконати Україну не завдавати ударів безпілотниками Червоною площею.

Financial Times також зазначає, що Україна поступово посилює свої позиції у відносинах із США. Українські технології дешевих дронів-перехоплювачів та нові методи ведення війни вже змінюють баланс сил і дозволяють Києву ефективніше протистояти дорогому російському озброєнню.

