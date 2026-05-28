Война с Россией Украина бьет по самому больному: на какой радикальный шаг вынужден идти Кремль
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина бьет по самому больному: на какой радикальный шаг вынужден идти Кремль

Российские власти обсуждают экстренный запрет вывоза дизеля и авиационного топлива - удары дронов уже обрушили переработку нефти до минимума за 17 лет

28 мая 2026, 07:25
Кравцев Сергей

Российские власти начали обсуждать временный запрет на экспорт дизельного и авиационного топлива после серии масштабных ударов Украины по нефтеперерабатывающей инфраструктуре РФ. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в нефтяной отрасли и правительстве.

По данным журналистов, вопрос рассматривался на специальном совещании у вице-премьера РФ Александра Новака. В Кремле допускают введение ограничений сроком на один или два месяца. Окончательное решение еще не принято, однако российским нефтяным компаниям уже рекомендовали сократить экспорт нефтепродуктов.

Источники утверждают, что главным кандидатом под ограничения пока остается авиационное топливо, хотя вариант с запретом экспорта дизеля также обсуждается. Российские власти объясняют возможные меры необходимостью сохранить стабильность внутреннего рынка и избежать дефицита топлива внутри страны.

Проблемы в отрасли начали резко усиливаться после того, как Украина с марта 2026 года значительно увеличила интенсивность ударов по российским нефтебазам и НПЗ. Под атаки попали предприятия, производящие как дизель, так и авиационное топливо для армии и гражданской авиации РФ.

На этом фоне показатели российской нефтепереработки стремительно падают. По данным аналитической компании OilX, в апреле среднесуточный объем переработки нефти в России снизился до 4,69 миллиона баррелей – это худший показатель с декабря 2009 года.

Ранее Москва уже была вынуждена вводить временный запрет на экспорт бензина с апреля по июль 2026 года. Теперь под угрозой оказались и другие виды топлива, критически важные как для экономики, так и для военной логистики.

Аналитики Института изучения войны считают, что удары Украины заставляют Кремль делать все более тяжелый выбор между доходами от экспорта, обеспечением армии и сохранением стабильности на внутреннем рынке. По сути, атаки беспилотников начали бить по одному из ключевых источников финансовой устойчивости России.

Путин и Трамп остались без козырей: кто теперь празднует победу.




Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-may-27-2026/
