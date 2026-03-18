Україна б'є по авіапрому РФ: уражено «Авіастар»
Україна б’є по авіапрому РФ: уражено «Авіастар»

Сили оборони уразили авіабудівний завод «Авіастар» у РФ

18 березня 2026, 21:58
Ткачова Марія

Сили оборони України завдали удару по інфраструктурі авіабудівного заводу "Авіастар" у місті Ульяновськ Російської Федерації.

Удар було здійснено 16 березня в межах кампанії зі зниження спроможностей російського військово-промислового комплексу.

Підприємство входить до складу Об’єднаної авіабудівної корпорації, що є частиною держкорпорації "Ростех", і відіграє важливу роль у забезпеченні російської армії авіаційною технікою.

На заводі здійснюється виробництво військово-транспортних літаків Іл-76МД-90А, літаків-заправників Іл-78М-90А, а також обслуговування важких транспортних літаків Ан-124 "Руслан".

За попередніми даними, внаслідок удару було уражено кліматичне укриття та місця стоянки літаків. Частина повітряних суден, які перебували на території підприємства, зазнала пошкоджень різного ступеня.

Наразі масштаби збитків уточнюються.

У Силах оборони наголошують, що удари по стратегічних об’єктах російського ВПК триватимуть і надалі.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Сили оборони України завдали удару по об’єктах російського воєнно-промислового комплексу у Новгородській області РФ.
Як повідомляється, 17 березня було уражено 123-й авіаремонтний завод у місті Стара Русса. Це підприємство спеціалізується на ремонті та модернізації літаків військово-транспортної авіації, а також їхніх комплектуючих. Завод має власну злітно-посадкову смугу, що дозволяє приймати важкі літаки безпосередньо на території. За попередніми даними, під удар потрапив ангар, де обслуговували літаки типу Іл-76 та Л-410. Наразі масштаби пошкоджень уточнюються. У Силах оборони зазначають, що удари по об’єктах військово-промислового комплексу РФ є частиною стратегії зі зниження можливостей ворога вести війну проти України.



Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/36235
Новини

Всі новини