Украина бьет по авиапрому РФ: поражен «Авиастар»

Ткачова Марія
Силы обороны Украины нанесли удар по инфраструктуре авиастроительного завода "Авиастар" в городе Ульяновск Российской Федерации.
Удар по авиапрому РФ «Авиастар»
Удар был нанесен 16 марта в рамках кампании по снижению способностей российского военно-промышленного комплекса.
Предприятие входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации, являющейся частью госкорпорации "Ростех", и играет немаловажную роль в обеспечении российской армии авиационной техникой.
На заводе осуществляется производство военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, самолетов-заправщиков Ил-78М-90А, а также обслуживание тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан".
По предварительным данным, в результате удара было поражено климатическое укрытие и места стоянки самолетов. Часть воздушных судов, находившихся на территории предприятия, получила повреждения разной степени.
В настоящее время масштабы ущерба уточняются.
В Силах обороны отмечают, что удары по стратегическим объектам российского ВПК будут продолжаться и дальше.