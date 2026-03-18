Украина бьет по авиапрому РФ: поражен «Авиастар»

Силы обороны Украины нанесли удар по инфраструктуре авиастроительного завода "Авиастар" в городе Ульяновск Российской Федерации.

Удар был нанесен 16 марта в рамках кампании по снижению способностей российского военно-промышленного комплекса.

Предприятие входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации, являющейся частью госкорпорации "Ростех", и играет немаловажную роль в обеспечении российской армии авиационной техникой.

На заводе осуществляется производство военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, самолетов-заправщиков Ил-78М-90А, а также обслуживание тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан".

По предварительным данным, в результате удара было поражено климатическое укрытие и места стоянки самолетов. Часть воздушных судов, находившихся на территории предприятия, получила повреждения разной степени.

В настоящее время масштабы ущерба уточняются.

В Силах обороны отмечают, что удары по стратегическим объектам российского ВПК будут продолжаться и дальше.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Силы обороны Украины нанесли удар по объектам российского военно-промышленного комплекса в Новгородской области РФ.

Как сообщается, 17 марта был поражен 123-й авиаремонтный завод в городе Старая Русса. Это предприятие специализируется на ремонте и модернизации самолетов военно-транспортной авиации, а также их комплектующих. Завод имеет свою взлетно-посадочную полосу, что позволяет принимать тяжелые самолеты непосредственно на территории. По предварительным данным, под удар попал ангар, где обслуживали самолеты типа Ил-76 и Л-410. В настоящее время масштабы повреждений уточняются. В Силах обороны отмечают, что удары по объектам военно-промышленного комплекса РФ являются частью стратегии снижения возможностей врага вести войну против Украины.

