Україна б'є на сполох перед зимою: який терміновий список передали союзникам

Україна наперед передала міжнародним партнерам актуальний перелік потреб у протиповітряній та протиракетній обороні напередодні чергового засідання у форматі "Рамштайн". Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

ППО України. Фото: з відкритих джерел

Напередодні у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбулося позачергове засідання Ради Україна – НАТО під головуванням генерального секретаря Альянсу Марка Рютте. Під час зустрічі українська сторона представила союзникам оцінку актуальних повітряних загроз та окреслила пріоритетні потреби для посилення системи ППО та ПРО.

Заступник міністра оборони Сергій Боєв закликав партнерів прискорити постачання необхідного озброєння. За його словами, за нинішніх умов критичне значення має не лише обсяг допомоги, а й швидкість її отримання.

"Своєчасність зараз важливіша за обсяги. Дрони та засоби ППО визначать хід цієї зими", — наголосив Боєв.

У Києві розраховують, що союзники зможуть оперативно надати додаткові засоби протиповітряної та протиракетної оборони. Особливої актуальності це питання набуває на тлі підготовки України до нового опалювального сезону та загрози російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Чергове засідання у форматі "Рамштайн" заплановане на 8 вересня. Очікується, що посилення української ППО стане однією із центральних тем зустрічі.

Українська сторона наперед направила партнерам конкретний список необхідних систем та озброєнь, щоб країни-союзники могли підготуватися до обговорення подальшої військової підтримки.

У Києві наголошують: зараз важливою є не лише підсумкова цифра поставленого озброєння, а й терміни його передачі Україні. Затримка навіть за наявності узгоджених обсягів може мати критичне значення за умов інтенсивних повітряних атак.

Таким чином, перед новим Рамштайном Україна фактично ставить перед союзниками питання про терміновість посилення захисту неба. Київ розраховує, що партнери зможуть перетворити заявлену підтримку на конкретні та своєчасні постачання.

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