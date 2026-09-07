Украина бьет тревогу перед зимой: какой срочный список передали союзникам

Украина заранее передала международным партнерам актуальный перечень потребностей в противовоздушной и противоракетной обороне накануне очередного заседания в формате "Рамштайн". Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

ПВО Украины. Фото: из открытых источников

Накануне в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось внеочередное заседание Совета Украина–НАТО под председательством генерального секретаря Альянса Марка Рютте. Во время встречи украинская сторона представила союзникам оценку актуальных воздушных угроз и обозначила приоритетные потребности для усиления системы ПВО и ПРО.

Заместитель министра обороны Сергей Боев призвал партнеров ускорить поставки необходимого вооружения. По его словам, в нынешних условиях критическое значение имеет не только объем помощи, но и скорость ее получения.

"Своевременность сейчас важнее объемов. Дроны и средства ПВО определят ход этой зимы", — подчеркнул Боев.

В Киеве рассчитывают, что союзники смогут оперативно предоставить дополнительные средства противовоздушной и противоракетной обороны. Особую актуальность этот вопрос приобретает на фоне подготовки Украины к новому отопительному сезону и угрозы российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Очередное заседание в формате "Рамштайн" запланировано на 8 сентября. Ожидается, что усиление украинской ПВО станет одной из центральных тем встречи.

Украинская сторона заранее направила партнерам конкретный список необходимых систем и вооружений, чтобы страны-союзники могли подготовиться к обсуждению дальнейшей военной поддержки.

В Киеве подчеркивают: сейчас важна не только итоговая цифра поставленного вооружения, но и сроки его передачи Украине. Задержка даже при наличии согласованных объемов может иметь критическое значение в условиях интенсивных воздушных атак.

Таким образом, перед новым "Рамштайном" Украина фактически ставит перед союзниками вопрос о срочности усиления защиты неба. Киев рассчитывает, что партнеры смогут превратить заявленную поддержку в конкретные и своевременные поставки.

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