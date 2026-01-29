"Ухилянт" відморозив собі ноги, намагаючись перетнути кордон у горах: фото ДПСУ вражають

Державна прикордонна служба України повідомила про черговий випадок порятунку чоловіка, який намагався нелегально залишити країну через важкодоступну гірську місцевість.

Замість кордону — лікарня: прикордонники та рятувальники евакуювали киянина, що заблукав у засніжених горах

Як з’ясувалося під час перевірки, 35-річний житель Києва "мав намір незаконно перетнути державний кордон". Для здійснення свого задуму він обрав високогірну ділянку, проте переоцінив власні сили та не врахував суворість зимових гір. Через "складні погодні умови та глибокий сніг" чоловік втратив орієнтування й не зміг самостійно рухатися далі.

Для пошуку та порятунку киянина залучили прикордонників та фахівців гірського пошуково-рятувального відділення. "Порушника евакуювали з гірської місцевості та доставили до лікарні", — зазначають у ДПСУ. За словами медиків, після тривалого перебування на холоді у чоловіка "діагностували загальне переохолодження організму".

Попри стан здоров’я, відповідальності за порушення закону уникнути не вдасться. Наразі "стосовно правопорушника складено адміністративні протоколи, матеріали справи скеровано до суду".

