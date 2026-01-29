"Уклонист" отморозил себе ноги, пытаясь пересечь границу в горах: фото ГПСУ впечатляют

Государственная пограничная служба Украины сообщила об очередном случае спасения мужчины , который пытался нелегально покинуть страну из-за труднодоступной горной местности.

Вместо границы — больница: пограничники и спасатели эвакуировали заблудившегося в заснеженных горах киевлянина

Как выяснилось во время проверки, 35-летний житель Киева "намеревался незаконно пересечь государственную границу". Для осуществления своего замысла он избрал высокогорный участок, однако переоценил свои силы и не учел суровость зимних гор. Из-за "сложных погодных условий и глубокого снега" мужчина потерял ориентировку и не смог самостоятельно двигаться дальше.

Для поиска и спасения киевлянина привлекли пограничников и специалистов горного поисково-спасательного отделения. "Нарушителя эвакуировали из горной местности и доставили в больницу", — отмечают в ГПСУ. По словам медиков, после длительного пребывания на холоде у мужчины "диагностировали всеобщее переохлаждение организма".

Несмотря на здоровье, ответственности за нарушение закона избежать не удастся. Сейчас "по правонарушителю составлены административные протоколы, материалы дела направлены в суд".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что наличие троих детей в Украине больше не является безусловной гарантией защиты от мобилизации. Ключевым фактором для получения отсрочки теперь не сам факт отцовства, а реальное содержание детей. Об этом рассказал член комитета Национальной ассоциации адвокатов Украины Ярослав Куц.

По словам эксперта, критическое условие — отсутствие задолженности по алиментам. Если отец не платит деньги на ребенка более трех месяцев, он автоматически теряет право на бронь.