Ухилення від мобілізації стане складнішим: нові правила з квітня

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
В Україні з квітня планують запровадити електронний військовий облік, який передбачає автоматизацію процесів перевірки даних, оформлення відстрочок та вручення повісток.
Мобілізація в Україні
За інформацією джерел, нова система інтегруватиме дані з різних державних реєстрів, що дозволить оперативно виявляти невідповідності та можливі порушення військового обліку.
Зокрема, відстрочки від мобілізації перевірятимуться в автоматичному режимі. Особливу увагу приділятимуть випадкам, коли громадяни намагаються отримати їх через формальне навчання або оформлення догляду за родичами без фактичних підстав.
Також передбачається впровадження електронних повісток. Інформація про військовозобов’язаних буде постійно оновлюватися завдяки синхронізації з іншими державними базами даних.
У межах реформи заплановано й регулярні перевірки підприємств, які мають статус критично важливих, зокрема щодо обґрунтованості бронювання працівників.
Очікується, що нова система дозволить підвищити ефективність обліку, зменшити зловживання та зробити процес більш прозорим.