Уклонение от мобилизации станет сложнее: новые правила с апреля

Ткачова Марія
В Украине с апреля планируется ввести электронный военный учет, предусматривающий автоматизацию процессов проверки данных, оформление отсрочок и вручение повесток.
Мобилизация в Украине
По информации источников, новая система будет интегрировать данные из разных государственных реестров, что позволит оперативно выявлять несоответствия и возможные нарушения военного учета.
В частности, отсрочки от мобилизации будут проверяться в автоматическом режиме. Особое внимание будут уделяться случаям, когда граждане пытаются получить их через формальное обучение или оформление ухода за родственниками без фактических оснований.
Также предполагается внедрение электронных повесток. Информация о военнообязанных будет постоянно обновляться синхронизацией с другими государственными базами данных.
В рамках реформы запланированы и регулярные проверки предприятий, имеющих статус критически важных, в частности, обоснованности бронирования работников.
Ожидается, что новая система позволит повысить эффективность учета, снизить злоупотребления и сделать процесс более прозрачным.