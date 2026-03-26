Уклонение от мобилизации станет сложнее: новые правила с апреля

В Украине с апреля планируется ввести электронный военный учет, предусматривающий автоматизацию процессов проверки данных, оформление отсрочок и вручение повесток.

Мобилизация в Украине

По информации источников, новая система будет интегрировать данные из разных государственных реестров, что позволит оперативно выявлять несоответствия и возможные нарушения военного учета.

В частности, отсрочки от мобилизации будут проверяться в автоматическом режиме. Особое внимание будут уделяться случаям, когда граждане пытаются получить их через формальное обучение или оформление ухода за родственниками без фактических оснований.

Также предполагается внедрение электронных повесток. Информация о военнообязанных будет постоянно обновляться синхронизацией с другими государственными базами данных.

В рамках реформы запланированы и регулярные проверки предприятий, имеющих статус критически важных, в частности, обоснованности бронирования работников.

Ожидается, что новая система позволит повысить эффективность учета, снизить злоупотребления и сделать процесс более прозрачным.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что во время военного состояния проверки документов на улицах стали привычной практикой, однако не все действия представителей ТЦК и правоохранителей законны. Военный юрист объяснил, в каких случаях принудительное доставление в территориальный центр комплектования правомерно, а когда нет.

По словам юриста Михаила Лобунько, если военнообязанный не находится в розыске, имеет при себе все необходимые документы и не нарушает правила военного учета, принудительное доставление в ТЦК является незаконным. Важно, что сами представители ТЦК не вправе задерживать человека. Такие полномочия имеет только полиция, и только при наличии конкретных оснований.

