Коли доставлення в ТЦК незаконне: нові розʼяснення від юриста

Під час воєнного стану перевірки документів на вулицях стали звичною практикою, однак не всі дії представників ТЦК та правоохоронців є законними. Військовий юрист пояснив, у яких випадках примусове доставлення до територіального центру комплектування є правомірним, а коли — ні.

Примусова мобілізація в Україні

За словами юриста Михайла Лобунька, якщо військовозобов’язаний не перебуває в розшуку, має при собі всі необхідні документи та не порушує правил військового обліку, примусове доставлення до ТЦК є незаконним.

Важливо, що самі представники ТЦК не мають права затримувати людину. Такі повноваження має лише поліція, і то лише за наявності конкретних підстав.

До них належать: вчинення адміністративного правопорушення у сфері військового обліку, перебування в розшуку, відсутність військово-облікового документа або відмова отримати повістку в присутності поліцейського.

Юрист наголошує, що якщо у застосунку "Резерв+" немає позначок про порушення, а дані оновлені, підстав для затримання на вулиці немає. У такому випадку людині можуть лише вручити повістку у встановленому порядку.

Поліція має право зупиняти громадян для перевірки документів, особливо під час воєнного стану. Проте якщо всі дані в порядку, після перевірки особу мають відпустити.

У разі порушення прав юрист радить фіксувати дії на відео, вимагати складання протоколу та звертатися до суду або правоохоронних органів, зокрема до ДБР чи прокуратури.

За його словами, судова практика показує, що в багатьох випадках дії з примусовим доставленням без законних підстав визнаються незаконними.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Чернігові представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки затримали Амадор Лопес під час перевірки документів.