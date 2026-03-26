Гучне затримання з ТЦК хореографа Амадора Лопеса

У Чернігові представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки затримали Амадор Лопес під час перевірки документів.

Амадор Лопес в розшуку ТЦК

Інцидент стався, коли артист приїхав до міста для організації дитячого фестивалю. Під час перевірки з’ясувалося, що він перебуває у розшуку ТЦК за порушення правил військового обліку.

Сам Лопес пояснив, що отримав українське громадянство лише за кілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення і не знав про необхідність стати на військовий облік.

Після детальної перевірки документів встановили, що хореограф має законні підстави для відстрочки — він доглядає за немобільною матір’ю.

У результаті йому вручили повістку та надали час для оформлення необхідних документів, зокрема офіційного підтвердження опікунства.

Наразі ситуація врегульовується у правовому полі.

