Авто ТЦК збило жінку в Одесі: що відомо

В Одесі сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Унаслідок аварії постраждала жінка похилого віку.

Працівники ТЦК збили жінку: вона у тяжкому стані

Інцидент трапився 25 березня на вулиці Івана та Юрія Лип у Хаджибейському районі міста. За попередніми даними, транспортний засіб ТЦК та СП здійснив наїзд на пішохода.

На місце події оперативно прибули правоохоронці та медики. Потерпілу госпіталізували до лікарні, де їй надають необхідну допомогу. За інформацією з місця події, жінка перебуває у важкому стані.

В Одеському обласному ТЦК та СП підтвердили факт ДТП та повідомили про початок службової перевірки.

У відомстві зазначили, що наразі встановлюються всі обставини події, а також ступінь відповідальності учасників дорожнього руху.

Також у ТЦК наголосили, що забезпечують повне сприяння правоохоронним органам для об’єктивного розслідування інциденту.

Наразі деталі аварії уточнюються.



