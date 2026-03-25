Авто ТЦК сбило женщину в Одессе: что известно

Ткачова Марія
В Одессе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля территориального центра комплектования и социальной поддержки. В результате аварии пострадала пожилая женщина.
Сотрудники ТЦК сбили женщину: она в тяжелом состоянии
Инцидент произошел 25 марта на улице Ивана и Юрия Липа в Хаджибейском районе города. По предварительным данным, транспортное средство ТЦК и СП совершило наезд на пешехода.
На место происшествия оперативно прибыли правоохранители и медики. Пострадавшую госпитализировали в больницу, где ей оказывают необходимую помощь. По информации с места происшествия, женщина находится в тяжелом состоянии.
В Одесском областном ТЦК и СП подтвердили факт ДТП и сообщили о начале служебной проверки.
В ведомстве отметили, что устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также степень ответственности участников дорожного движения.
Также в ТЦК подчеркнули, что обеспечивают полное содействие правоохранительным органам для объективного расследования инцидента.
В настоящее время детали аварии уточняются.