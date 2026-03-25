Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Авто ТЦК сбило женщину в Одессе: что известно
НОВОСТИ

Авто ТЦК сбило женщину в Одессе: что известно

В Одессе произошло ДТП с участием автомобиля ТЦК - пострадала пенсионерка в тяжелом состоянии

25 марта 2026, 20:19
Ткачова Марія

В Одессе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля территориального центра комплектования и социальной поддержки. В результате аварии пострадала пожилая женщина.

Авто ТЦК сбило женщину в Одессе: что известно

Сотрудники ТЦК сбили женщину: она в тяжелом состоянии

Инцидент произошел 25 марта на улице Ивана и Юрия Липа в Хаджибейском районе города. По предварительным данным, транспортное средство ТЦК и СП совершило наезд на пешехода.

На место происшествия оперативно прибыли правоохранители и медики. Пострадавшую госпитализировали в больницу, где ей оказывают необходимую помощь. По информации с места происшествия, женщина находится в тяжелом состоянии.

В Одесском областном ТЦК и СП подтвердили факт ДТП и сообщили о начале служебной проверки.

В ведомстве отметили, что устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также степень ответственности участников дорожного движения.

Также в ТЦК подчеркнули, что обеспечивают полное содействие правоохранительным органам для объективного расследования инцидента.

В настоящее время детали аварии уточняются.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что апелляционный суд оставил в силе пожизненный приговор Артему Косову, которого признали виновным в убийстве 16-летнего Максима Матерухина.
Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко. Сторона защиты пыталась оспорить приговор и изменить квалификацию преступления на "неосторожное убийство", что могло бы существенно смягчить наказание. Однако суд отклонил эти доводы. В решении апелляционной инстанции отмечается, что действия обвиняемого были сознательными, а следовательно, оснований для переквалификации дела нет. Таким образом, приговор суда первой инстанции остался без изменений – пожизненное лишение свободы.



