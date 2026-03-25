68642

2062.18

43.89

50.61

Головна Новини Суспільство події Вбивство 16-річного на фунікулері: зʼявився остаточний вирок
Вбивство 16-річного на фунікулері: зʼявився остаточний вирок

Апеляційний суд залишив без змін довічний вирок Артему Косову за вбивство підлітка

25 березня 2026, 20:14
Ткачова Марія

Апеляційний суд залишив у силі довічний вирок Артему Косову, якого визнали винним у вбивстві 16-річного Максима Матерухіна.

Вбивство підлітка на фунікулері в Києві

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Сторона захисту намагалася оскаржити вирок та змінити кваліфікацію злочину на "необережне вбивство", що могло суттєво пом’якшити покарання. Однак суд відхилив ці доводи.

У рішенні апеляційної інстанції наголошується, що дії обвинуваченого були свідомими, а отже підстав для перекваліфікації справи немає.

Таким чином, вирок суду першої інстанції залишився без змін — довічне позбавлення волі.

Генеральний прокурор зазначив, що у подібних справах мова йде не лише про юридичну відповідальність, а й про справедливість для родини загиблого.

За його словами, злочин такого рівня не може передбачати м’якого покарання.

Рішення апеляційного суду фактично ставить крапку у справі на цьому етапі та підтверджує правову оцінку дій обвинуваченого як умисного вбивства.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що прем'єр-міністр України Юлія Свириденко оприлюднила декларацію про доходи та майно за 2025 рік, у якій вказала загальний дохід у розмірі 4,76 млн гривень.
Найбільшу частину цієї суми становлять гонорари та інші виплати за викладацьку діяльність у Київській школі економіки — 3,24 млн грн. Водночас заробітна плата на посаді прем’єр-міністра склала 1,37 млн грн. Крім того, Свириденко задекларувала 144 тисячі гривень доходу від здачі майна в оренду. Зазначається, що нерухомість здається Сергію Дерлеменку, який є батьком її дитини, однак як член сім’ї в декларації не вказаний.



Джерело: https://t.me/ruslan_kravchenko_ua/685
