Вбивство 16-річного на фунікулері: зʼявився остаточний вирок

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Апеляційний суд залишив у силі довічний вирок Артему Косову, якого визнали винним у вбивстві 16-річного Максима Матерухіна.
Вбивство підлітка на фунікулері в Києві
Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.
Сторона захисту намагалася оскаржити вирок та змінити кваліфікацію злочину на "необережне вбивство", що могло суттєво пом’якшити покарання. Однак суд відхилив ці доводи.
У рішенні апеляційної інстанції наголошується, що дії обвинуваченого були свідомими, а отже підстав для перекваліфікації справи немає.
Таким чином, вирок суду першої інстанції залишився без змін — довічне позбавлення волі.
Генеральний прокурор зазначив, що у подібних справах мова йде не лише про юридичну відповідальність, а й про справедливість для родини загиблого.
За його словами, злочин такого рівня не може передбачати м’якого покарання.
Рішення апеляційного суду фактично ставить крапку у справі на цьому етапі та підтверджує правову оцінку дій обвинуваченого як умисного вбивства.