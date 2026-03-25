Убийство 16-летнего на фуникулере: явился окончательный приговор

Апелляционный суд оставил в силе пожизненный приговор Артема Косова, которого признали виновным в убийстве 16-летнего Максима Матерухина.

Убийство подростка на фуникулере в Киеве

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Сторона защиты пыталась оспорить приговор и изменить квалификацию преступления на "неосторожное убийство", что могло бы существенно смягчить наказание. Однако суд отклонил эти доводы.

В решении апелляционной инстанции отмечается, что действия обвиняемого были сознательными, а следовательно, оснований для переквалификации дела нет.

Таким образом, приговор суда первой инстанции остался без изменений – пожизненное лишение свободы.

Генеральный прокурор отметил, что в подобных делах речь идет не только о юридической ответственности, но и справедливости для семьи погибшего.

По его словам, преступление такого уровня не может предусматривать мягкое наказание.

Решение Апелляционного суда фактически ставит точку по делу на этом этапе и подтверждает правовую оценку действий обвиняемого как умышленного убийства.

