Громкое задержание с ТЦК хореографа Амадора Лопеса

В Чернигове представители территориального центра комплектования и социальной поддержки задержали Амадор Лопес во время проверки документов.
Инцидент произошел, когда артист приехал в город для организации детского фестиваля. В ходе проверки выяснилось, что он находится в розыске ТЦК за нарушение правил военного учета.
Сам Лопес объяснил, что получил украинское гражданство всего за несколько недель до начала полномасштабного вторжения и не знал о необходимости встать на военный учет.
После детальной проверки документов установили, что у хореографа есть законные основания для отсрочки — он ухаживает за немобильной матерью.
В результате ему вручили повестку и предоставили время для оформления необходимых документов, в частности, официального подтверждения опекунства.
В настоящее время ситуация регулируется в правовом поле.
