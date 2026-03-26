Громкое задержание с ТЦК хореографа Амадора Лопеса

В Чернигове представители территориального центра комплектования и социальной поддержки задержали Амадор Лопес во время проверки документов.

Амадор Лопес в розыске ТЦК

Инцидент произошел, когда артист приехал в город для организации детского фестиваля. В ходе проверки выяснилось, что он находится в розыске ТЦК за нарушение правил военного учета.

Сам Лопес объяснил, что получил украинское гражданство всего за несколько недель до начала полномасштабного вторжения и не знал о необходимости встать на военный учет.

После детальной проверки документов установили, что у хореографа есть законные основания для отсрочки — он ухаживает за немобильной матерью.

В результате ему вручили повестку и предоставили время для оформления необходимых документов, в частности, официального подтверждения опекунства.

В настоящее время ситуация регулируется в правовом поле.

