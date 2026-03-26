logo

BTC/USD

68642

ETH/USD

2062.18

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

50.61

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Громкое задержание с ТЦК хореографа Амадора Лопеса
НОВОСТИ

Громкое задержание с ТЦК хореографа Амадора Лопеса

В Чернигове представители ТЦК задержали хореографа Амадора Лопеса - выяснилось, что он находился в розыске

26 марта 2026, 18:02
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Чернигове представители территориального центра комплектования и социальной поддержки задержали Амадор Лопес во время проверки документов.

Амадор Лопес в розыске ТЦК

Инцидент произошел, когда артист приехал в город для организации детского фестиваля. В ходе проверки выяснилось, что он находится в розыске ТЦК за нарушение правил военного учета.

Сам Лопес объяснил, что получил украинское гражданство всего за несколько недель до начала полномасштабного вторжения и не знал о необходимости встать на военный учет.

После детальной проверки документов установили, что у хореографа есть законные основания для отсрочки — он ухаживает за немобильной матерью.

В результате ему вручили повестку и предоставили время для оформления необходимых документов, в частности, официального подтверждения опекунства.

В настоящее время ситуация регулируется в правовом поле.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Одессе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля территориального центра комплектования и социальной поддержки. В результате аварии пострадала пожилая женщина.
Инцидент произошел 25 марта на улице Ивана и Юрия Липа в Хаджибейском районе города. По предварительным данным, транспортное средство ТЦК и СП совершило наезд на пешехода. На место происшествия оперативно прибыли правоохранители и медики. Пострадавшую госпитализировали в больницу, где ей оказывают необходимую помощь. По информации с места происшествия, женщина находится в тяжелом состоянии.
В Одесском областном ТЦК и СП подтвердили факт ДТП и сообщили о начале служебной проверки. В ведомстве отметили, что устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также степень ответственности участников дорожного движения. Также в ТЦК подчеркнули, что обеспечивают полное содействие правоохранительным органам для объективного расследования инцидента. В настоящее время детали аварии уточняются.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://life.nv.ua/ukr/znamenitosti/tck-zatrimali-amadora-lopesa-horeograf-perebuvav-u-rozshuku-shcho-vidomo-50595133.html?utm_source=telegram
Теги:

Новости

Все новости