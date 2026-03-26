Когда доставка в ТЦК незаконна: новые разъяснения от юриста

Ткачова Марія
Во время военного состояния проверки документов на улицах стали привычной практикой, однако не все действия представителей ТЦК и правоохранителей законны. Военный юрист объяснил, в каких случаях принудительное доставление в территориальный центр комплектования правомерно, а когда нет.
Принудительная мобилизация в Украине
По словам юриста Михаила Лобунько, если военнообязанный не находится в розыске, имеет при себе все необходимые документы и не нарушает правила военного учета, принудительное доставление в ТЦК является незаконным.
Важно, что сами представители ТЦК не вправе задерживать человека. Такие полномочия имеет только полиция, и только при наличии конкретных оснований.
К ним относятся: совершение административного правонарушения в сфере военного учета, пребывание в розыске, отсутствие военно-учетного документа или отказ получить повестку в присутствии полицейского.
Юрист отмечает, что если в приложении "Резерв" нет отметок о нарушениях, а данные обновлены, оснований для задержания на улице нет. В таком случае человек может только вручить повестку в установленном порядке.
Полиция имеет право останавливать граждан для проверки документов, особенно во время военного положения. Однако, если все данные в порядке, после проверки лицо должны отпустить.
В случае нарушения прав юрист советует фиксировать действия на видео, требовать составления протокола и обращаться в суд или правоохранительные органы, в частности в ГБР или прокуратуру.
По его словам, судебная практика показывает, что во многих случаях действия по принудительному доставлению без законных оснований признаются незаконными.