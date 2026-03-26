Главная Новости Общество Война с Россией Когда доставка в ТЦК незаконна: новые разъяснения от юриста
commentss НОВОСТИ Все новости

Когда доставка в ТЦК незаконна: новые разъяснения от юриста

Юрист объяснил, когда доставление в ТЦК законно, а когда — превышение полномочий

26 марта 2026, 19:02
Ткачова Марія

Во время военного состояния проверки документов на улицах стали привычной практикой, однако не все действия представителей ТЦК и правоохранителей законны. Военный юрист объяснил, в каких случаях принудительное доставление в территориальный центр комплектования правомерно, а когда нет.

Когда доставка в ТЦК незаконна: новые разъяснения от юриста

Принудительная мобилизация в Украине

По словам юриста Михаила Лобунько, если военнообязанный не находится в розыске, имеет при себе все необходимые документы и не нарушает правила военного учета, принудительное доставление в ТЦК является незаконным.

Важно, что сами представители ТЦК не вправе задерживать человека. Такие полномочия имеет только полиция, и только при наличии конкретных оснований.

К ним относятся: совершение административного правонарушения в сфере военного учета, пребывание в розыске, отсутствие военно-учетного документа или отказ получить повестку в присутствии полицейского.

Юрист отмечает, что если в приложении "Резерв" нет отметок о нарушениях, а данные обновлены, оснований для задержания на улице нет. В таком случае человек может только вручить повестку в установленном порядке.

Полиция имеет право останавливать граждан для проверки документов, особенно во время военного положения. Однако, если все данные в порядке, после проверки лицо должны отпустить.

В случае нарушения прав юрист советует фиксировать действия на видео, требовать составления протокола и обращаться в суд или правоохранительные органы, в частности в ГБР или прокуратуру.

По его словам, судебная практика показывает, что во многих случаях действия по принудительному доставлению без законных оснований признаются незаконными.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Чернигове представители территориального центра комплектования и социальной поддержки задержали Амадор Лопес во время проверки документов.



Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/perevishchennya-povnovazhen-chi-mayut-naspravdi-1774279526.html
