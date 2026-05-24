Угорщина різко відреагувала на російську атаку по Києву: заява Орбан

Угорщина публічно засудила масовану російську атаку на Київ, яка сталася в ніч на 24 травня. З різкою заявою виступила міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан, назвавши удари Росії по цивільних об’єктах "жахливим нагадуванням про людську ціну війни".

Атака РФ на Київ. Фото: Associated Press

Свою реакцію угорська дипломатка опублікувала у соцмережі X після однієї з наймасштабніших комбінованих атак Росії по українській столиці. За її словами, мирні жителі не повинні прокидатися від звуків вибухів, ракет та дронів.

"Брутальний нічний напад Росії на Київ є ще одним жахливим нагадуванням про людську ціну цієї війни. Цивільні ніколи не повинні прокидатися від ракет, дронів, вибухів та страху за своє життя. Зруйновані домівки, розбиті сім’ї, вбиті та поранені невинні люди — це неприйнятно", — написала Орбан.

Вона також наголосила, що Угорщина засуджує дії РФ та висловлює солідарність та підтримку українському народу.

"Ми рішуче засуджуємо цей напад і стоїмо пліч-о-пліч із жертвами та народом України", — додала очільниця угорського МЗС.

Нічна атака Росії по Україні 24 травня стала однією з найпотужніших за останні місяці. Російські війська застосували балістичні ракети та ударні безпілотники. Основним напрямком удару був Київ. За попередніми даними, у столиці загинули щонайменше двоє людей, ще понад 70 отримали поранення. Пошкоджень зазнали житлові будинки, інфраструктурні об’єкти та цивільні споруди.

