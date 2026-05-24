Венгрия резко отреагировала на российскую атаку по Киеву: заявление Орбан

Slava Kot
Венгрия публично осудила массированную российскую атаку на Киев, которая произошла в ночь на 24 мая. С резким заявлением выступила министерша иностранных дел Венгрии Анита Орбан, назвав удары России по гражданским объектам "ужасным напоминанием о человеческой цене войны".
Атака РФ на Киев. Фото: Associated Press
Свою реакцию венгерская дипломат опубликовала в соцсети X после одной из самых масштабных комбинированных атак России по украинской столице. По ее словам, мирные жители не должны просыпаться от звуков взрывов, ракет и дронов.
Она также подчеркнула, что Венгрия осуждает действия РФ и выражает солидарность и поддержку украинскому народу.
Ночная атака России по Украине 24 мая стала одной из самых мощных в последние месяцы. Российские войска применили баллистические ракеты и ударные беспилотники. Основным направлением удара был Киев. По предварительным данным, в столице погибли по меньшей мере два человека, еще более 70 получили ранения. Повреждения получили жилые дома, инфраструктурные объекты и гражданские сооружения.
