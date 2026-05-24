Война с Россией Венгрия резко отреагировала на российскую атаку по Киеву: заявление Орбан
Венгрия резко отреагировала на российскую атаку по Киеву: заявление Орбан

Министерство иностранных дел Венгрии Анита Орбан резко отреагировала на российскую атаку по Киеву

24 мая 2026, 14:45
Slava Kot

Венгрия публично осудила массированную российскую атаку на Киев, которая произошла в ночь на 24 мая. С резким заявлением выступила министерша иностранных дел Венгрии Анита Орбан, назвав удары России по гражданским объектам "ужасным напоминанием о человеческой цене войны".

Атака РФ на Киев. Фото: Associated Press

Свою реакцию венгерская дипломат опубликовала в соцсети X после одной из самых масштабных комбинированных атак России по украинской столице. По ее словам, мирные жители не должны просыпаться от звуков взрывов, ракет и дронов.

"Брутальное ночное нападение России на Киев является еще одним ужасным напоминанием о человеческой цене этой войны. Гражданские никогда не должны просыпаться от ракет, дронов, взрывов и страха за свою жизнь. Разрушенные дома, разбитые семьи, убитые и раненые невинные люди – это неприемлемо", — написала Орбан.

Она также подчеркнула, что Венгрия осуждает действия РФ и выражает солидарность и поддержку украинскому народу.

"Мы решительно осуждаем это нападение и стоим бок о бок с жертвами и народом Украины", — добавила глава венгерского МИД.

Ночная атака России по Украине 24 мая стала одной из самых мощных в последние месяцы. Российские войска применили баллистические ракеты и ударные беспилотники. Основным направлением удара был Киев. По предварительным данным, в столице погибли по меньшей мере два человека, еще более 70 получили ранения. Повреждения получили жилые дома, инфраструктурные объекты и гражданские сооружения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина обратилась к миру с просьбой после атаки России.

Также "Комментарии" писали, что Медведев истерически отреагировал на массированный удар РФ по Украине.



Источник: https://x.com/_orbananita/status/2058485334892012023
