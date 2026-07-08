Ударів ракет «Фламінго» по РФ більше не буде: про що прозвітували до Міноборони РФ

Російські окупаційні війська нібито завдали ударів по підприємству "САМСУНГ-УКРАЇНА" у Києві, де вироблялися та зберігалися комплектуючі для крилатих ракет наземного базування FP-5 "Фламінго". Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства оборони РФ.

Ракета Фламінго. Фото: з відкритих джерел

Нібито удару було завдано в ніч на середу, 8 липня, високоточною зброєю наземного базування.

"ЗС РФ завдано групового удару високоточною зброєю наземного базування по об'єктах військово-промислового комплексу України в місті Києві. Внаслідок удару [уражено] промислове підприємство компанії "САМСУНГ-УКРАЇНА", на якому здійснювалося виробництво та зберігання комплектуючих для крилатих ракет наземного базування FP-5 "Фламінго", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що раніше в ДСНС зазначали, що дві людини постраждали під час нічної російської атаки на Київ. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні.

Рятувальники зазначили, що сьогодні вночі внаслідок ракетного удару росіян сталися пожежі у Деснянському та Святошинському районах столиці.

У Святошинському районі зайнялося в адміністративній будівлі та складських приміщеннях. 2 особи постраждали, з яких 1 – госпіталізовано. Іншою адресою горів гаражний кооператив. Пожежу ліквідовано. Також внаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю та трамваї.

У Деснянському районі – пожежа складських приміщень.

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