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Ударов ракет «Фламинго» по РФ больше не будет: о чем отчитались в Минобороны РФ

В Минобороны РФ уверяют, что поразили завод "Самсунг" в Киеве, где производились комплектующие для ракет «Фламинго»

8 июля 2026, 08:30
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Кравцев Сергей

Российские оккупационные войска якобы нанесли удары по предприятию "САМСУНГ-УКРАИНА" в Киеве, где производились и хранились комплектующие для крылатых ракет наземного базирования FP-5 "Фламинго". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны РФ. 

Ударов ракет «Фламинго» по РФ больше не будет: о чем отчитались в Минобороны РФ

Ракета Фламинго. Фото: из открытых источников

Якобы удар был нанесен в ночь на среду, 8 июля, высокоточным оружием наземного базирования.

"ВС РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины в городе Киеве. В результате удара [поражено] промышленное предприятие компании "САМСУНГ-УКРАИНА", на котором осуществлялось производство и хранение комплектующих для крылатых ракет наземного базирования FP-5 "Фламинго", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, ранее в ГСЧС отмечали, что два человека пострадали во время ночной российской атаки на Киев. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что сегодня ночью в результате ракетного удара россиян произошли пожары в Деснянском и Святошинском районах столицы.                                        

В Святошинском районе загорелось в административном здании и складских помещениях. 2 человека пострадали, из которых 1 – госпитализированы. По другому адресу горел гаражный кооператив. Пожар ликвидирован. Также в результате обстрела повреждены админздание и трамваи. 

В Деснянском районе – пожар складских помещений.

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