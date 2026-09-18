Ударів по Москві не буде: чому Україна "вбиває" сотні своїх дронів

Удари України по Москві — мрія багатьох українців після жорстоких ворожих обстрілів мирних українських міст. Про палаючу Москву мріють і військові ЗСУ. Однак, як зазначають експерти, бити по столиці РФ дронами не варто

Москва. Фото портал "Коментарі"

Військовий експерт Роман Світан зазначив, що Москву обороняють добре.

"ППО Москви в основному вздовж МКАД — це 100 км по периметру. Ось ці 100 км росіяни в кілька разів оточили. Тобто справді панцирі піднімають на будівлі з погляду радіогоризонту — трохи далі бачать і можуть відпрацьовувати по цілям. Але це Москва", — зазначив експерт.

Світан підкреслив, що Москва захищена майже на 100% і пробитися туди дронами неможливо — це просто вбивати свої засоби ураження. Більш перспективною для ударів, на думку експерт, є Московська область.

"Московська область, вона так само відкрита, як і вся Росія. Там десь по периметру 1,5 тис. км — вони стільки не перекриють. Немає такого роду систем, щоб перекрити. Тому по Московській області можна працювати, і відпрацювання вже йде", — зауважив Світан.

За словами експерта, навіть коли дрони летять на великі відстані у глибокий тил Росії, то “обходять” Москву, але йдуть по Московській області.

"Щільність ППО Московської області на порядок нижча, ніж щільність, припустимо, самої Москви. Ось Москву вони, звичайно, оберігають. А вся інша територія Росії 17,5 млн квадратних кілометрів відкрита перед ударами нашими засобами ураження", — підсумував Світан.

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