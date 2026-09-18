Ударов по Москве не будет: почему Украина "убивает" сотни своих дронов

Удары Украины по Москве – мечта многих украинцев после жестоких вражеских обстрелов мирных украинских городов. О горящей Москве мечтают и военные ВСУ. Однако, как отмечают эксперты, бить по столице РФ дронами не стоит.

Москва. Фото портал "Комментарии"

Военный эксперт Роман Свитан отметил, что Москву хорошо защищают.

"ПВО Москвы в основном вдоль МКАД – это 100 км по периметру. Вот эти 100 км россияне в несколько раз окружили. То есть действительно панцири поднимают на здания с точки зрения радиогоризонта – немного дальше видят и могут отрабатывать по целям. Но это Москва", – отметил эксперт.

Свитан подчеркнул, что Москва защищена почти на 100% и пробиться туда дронами невозможно — это просто убивать свои средства поражения. Более перспективной для ударов, по мнению эксперта, является Московская область.

"Московская область, она так же открыта, как и вся Россия. Там где-то по периметру 1,5 тыс. км – они столько не перекроют. Нет такого рода систем, чтобы перекрыть. Поэтому по Московской области можно работать, и отработка уже идет", – отметил Свитан.

По словам эксперта, даже когда дроны летят на большие расстояния в глубокий тыл России, то обходят Москву, но идут по Московской области.

"Плотность ПВО Московской области на порядок ниже плотности, допустим, самой Москвы. Вот Москву они, конечно, оберегают. А вся остальная территория России 17,5 млн квадратных километров открыта перед ударами нашими средствами поражения", — подытожил Свитан.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему в Украине будет ад даже без обстрелов.



