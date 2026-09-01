Ударів дронами по Україні може стати менше: Генштаб розкрив цілі прильотів у РФ

Сили оборони України в ніч на 1 вересня та вдень 31 серпня завдали серії ударів по військових об'єктах російських військ. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, розкривши основні цілі проведеної операції.

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

На окупованій території Донецької області, а також у Гвардійському у тимчасово окупованому Криму було вражено об'єкти, пов'язані із застосуванням ударних безпілотників. За даними українського Генштабу, йдеться про місця зберігання, підготовки та запуску БПЛА.

Ще один важливий об'єкт був атакований у Мирному на території тимчасово окупованого Криму. Там українські сили вразили вузол зв'язку російських військ. Такі об'єкти забезпечують передачу інформації та координацію підрозділів, тому їхнє знищення може ускладнити управління військами.

У Запорізькій області під удар потрапив командно-наглядовий пункт російських окупантів у Пологах. Крім того, українські військові повідомили про атаку на район зосередження російської техніки у Верхньокам'янці Луганської області.

Удари було завдано і територією самої Росії. Зокрема, у Борисівці Білгородської області вражено склад пально-мастильних матеріалів російської армії.

Таким чином, за одну серію атак українські сили заявили про поразку одразу кількох елементів російської військової інфраструктури — від безпілотних комплексів та зв'язку до пунктів управління, техніки та постачання.

У Генштабі не розкрили всіх деталей операції та її наслідків. Проте перелік заявлених цілей показує, що українські удари були спрямовані не лише на безпосереднє знищення техніки, а й на порушення ланцюжка, який забезпечує російським військам розвідку, зв'язок, управління та постачання.

Атаки відбулися на тлі протистояння, в якому Україна все активніше використовує далекобійні засоби для поразки російських військових об'єктів далеко за межами лінії фронту.

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