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Ударів дронами по Україні може стати менше: Генштаб розкрив цілі прильотів у РФ

Під удар потрапили місця запуску дронів, вузли зв'язку, командний пункт та склад палива. Частина атак припала на окуповані території України та прикордонний регіон Росії

1 вересня 2026, 11:20
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Кравцев Сергей

Сили оборони України в ніч на 1 вересня та вдень 31 серпня завдали серії ударів по військових об'єктах російських військ. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, розкривши основні цілі проведеної операції.

Ударів дронами по Україні може стати менше: Генштаб розкрив цілі прильотів у РФ

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

На окупованій території Донецької області, а також у Гвардійському у тимчасово окупованому Криму було вражено об'єкти, пов'язані із застосуванням ударних безпілотників. За даними українського Генштабу, йдеться про місця зберігання, підготовки та запуску БПЛА.

Ще один важливий об'єкт був атакований у Мирному на території тимчасово окупованого Криму. Там українські сили вразили вузол зв'язку російських військ. Такі об'єкти забезпечують передачу інформації та координацію підрозділів, тому їхнє знищення може ускладнити управління військами.

У Запорізькій області під удар потрапив командно-наглядовий пункт російських окупантів у Пологах. Крім того, українські військові повідомили про атаку на район зосередження російської техніки у Верхньокам'янці Луганської області.

Удари було завдано і територією самої Росії. Зокрема, у Борисівці Білгородської області вражено склад пально-мастильних матеріалів російської армії.

Таким чином, за одну серію атак українські сили заявили про поразку одразу кількох елементів російської військової інфраструктури — від безпілотних комплексів та зв'язку до пунктів управління, техніки та постачання.

У Генштабі не розкрили всіх деталей операції та її наслідків. Проте перелік заявлених цілей показує, що українські удари були спрямовані не лише на безпосереднє знищення техніки, а й на порушення ланцюжка, який забезпечує російським військам розвідку, зв'язок, управління та постачання.

Атаки відбулися на тлі протистояння, в якому Україна все активніше використовує далекобійні засоби для поразки російських військових об'єктів далеко за межами лінії фронту.

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Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/42087
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