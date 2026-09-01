Ударов дронами по Украине может стать меньше: Генштаб раскрыл цели прилетов в РФ

Силы обороны Украины в ночь на 1 сентября и днем 31 августа нанесли серию ударов по военным объектам российских войск. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, раскрыв основные цели проведенной операции.

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

На оккупированной территории Донецкой области, а также в Гвардейском во временно оккупированном Крыму были поражены объекты, связанные с применением ударных беспилотников. По данным украинского Генштаба, речь идет о местах хранения, подготовки и запуска БПЛА.

Еще один важный объект был атакован в Мирном на территории временно оккупированного Крыма. Там украинские силы поразили узел связи российских войск. Такие объекты обеспечивают передачу информации и координацию подразделений, поэтому их уничтожение может осложнить управление войсками.

В Запорожской области под удар попал командно-наблюдательный пункт российских оккупантов в Пологах. Кроме того, украинские военные сообщили об атаке на район сосредоточения российской техники в Верхнекаменке Луганской области.

Удары были нанесены и по территории самой России. В частности, в Борисовке Белгородской области поражен склад горюче-смазочных материалов российской армии.

Таким образом, за одну серию атак украинские силы заявили о поражении сразу нескольких элементов российской военной инфраструктуры — от беспилотных комплексов и связи до пунктов управления, техники и снабжения.

В Генштабе не раскрыли всех деталей операции и ее последствий. Однако перечень заявленных целей показывает, что украинские удары были направлены не только на непосредственное уничтожение техники, но и на нарушение цепочки, обеспечивающей российским войскам разведку, связь, управление и снабжение.

Атаки произошли на фоне продолжающегося противостояния, в котором Украина все активнее использует дальнобойные средства для поражения российских военных объектов далеко за пределами линии фронта.

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