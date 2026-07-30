Удари ЗСУ впливають на РФ: чи готовий тепер Путін до миру

Масштабні удари українських далекобійних безпілотників по військових та промислових об'єктах на території Росії дедалі помітніше відбиваються як на російській економіці, так і на настроях населення. Однак очікувати, що ці атаки найближчим часом призведуть до падіння режиму Володимира Путіна або закінчення війни, поки що передчасно. Такого висновку дійшов професор історії Західного університету Канади Олекса Драчевич у статті для The Conversation.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

На думку аналітика, за останні місяці Україна суттєво розширила географію ударів та збільшила їхню інтенсивність. Одним із найбільш відчутних наслідків стали проблеми у російській паливній галузі. Після атак на нафтопереробні підприємства у низці регіонів зросли ціни на пальне, з'явилися довгі черги на автозаправках, а деякі служби таксі були змушені обмежувати витрати пального. Крім того, з'явилися повідомлення щодо необхідності імпорту окремих видів нафтопродуктів.

Експерт зазначає, що наслідки ударів почали відчувати і пересічні росіяни. Особливо помітно це у великих містах та окупованому Криму, де фіксувалися перебої з паливом та окремими товарами. На цьому тлі соціологічні дослідження свідчать про перші ознаки зростання невдоволення війною.

Проте, Кремль, за оцінкою Драчевича, не демонструє готовності змінювати курс. Володимир Путін продовжує розширювати чисельність армії, а російська влада, як і раніше, висуває колишні вимоги для можливого припинення війни, включаючи передачу Москві нових українських територій. Водночас Росія не припиняє масованих ударів по українських містах.

Автор приходить до висновку, що українська кампанія дальнобійних атак уже стала важливим чинником тиску на економіку Росії та морального піднесення в Україні. Однак політична система РФ поки що зберігає стійкість, а тому розраховувати на швидке завершення війни виключно за рахунок таких операцій не варто.

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