Удары ВСУ влияют на РФ: готов ли теперь Путин к миру

Масштабные удары украинских дальнобойных беспилотников по военным и промышленным объектам на территории России все заметнее отражаются как на российской экономике, так и на настроениях населения. Однако ожидать, что эти атаки в ближайшее время приведут к падению режима Владимира Путина или окончанию войны, пока преждевременно. К такому выводу пришел профессор истории Западного университета Канады Олекса Драчевич в статье для The Conversation.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По мнению аналитика, за последние месяцы Украина существенно расширила географию ударов и увеличила их интенсивность. Одним из наиболее ощутимых последствий стали проблемы в российской топливной отрасли. После атак на нефтеперерабатывающие предприятия в ряде регионов выросли цены на горючее, появились длинные очереди на автозаправках, а некоторые службы такси были вынуждены ограничивать расход топлива. Кроме того, появились сообщения о необходимости импорта отдельных видов нефтепродуктов.

Эксперт отмечает, что последствия ударов начали ощущать и обычные россияне. Особенно заметно это в крупных городах и оккупированном Крыму, где фиксировались перебои с топливом и отдельными товарами. На этом фоне социологические исследования свидетельствуют о первых признаках роста недовольства войной.

Тем не менее Кремль, по оценке Драчевича, не демонстрирует готовности менять курс. Владимир Путин продолжает расширять численность армии, а российские власти по-прежнему выдвигают прежние требования для возможного прекращения войны, включая передачу Москве новых украинских территорий. Одновременно Россия не прекращает массированные удары по украинским городам.

Автор приходит к выводу, что украинская кампания дальнобойных атак уже стала важным фактором давления на экономику России и морального подъема в Украине. Однако политическая система РФ пока сохраняет устойчивость, а потому рассчитывать на быстрое завершение войны исключительно за счет подобных операций не стоит.

Читайте также на портале "Комментарии" — в России вспыхнул гигантский пожар: по чему прицельно ударила Украина.