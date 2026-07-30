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Удары ВСУ влияют на РФ: готов ли теперь Путин к миру

Топливный кризис и рост недовольства уже ощущаются, однако рассчитывать на скорый крах режима Путина пока не приходится

30 июля 2026, 07:41
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Кравцев Сергей

Масштабные удары украинских дальнобойных беспилотников по военным и промышленным объектам на территории России все заметнее отражаются как на российской экономике, так и на настроениях населения. Однако ожидать, что эти атаки в ближайшее время приведут к падению режима Владимира Путина или окончанию войны, пока преждевременно. К такому выводу пришел профессор истории Западного университета Канады Олекса Драчевич в статье для The Conversation.

Удары ВСУ влияют на РФ: готов ли теперь Путин к миру

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По мнению аналитика, за последние месяцы Украина существенно расширила географию ударов и увеличила их интенсивность. Одним из наиболее ощутимых последствий стали проблемы в российской топливной отрасли. После атак на нефтеперерабатывающие предприятия в ряде регионов выросли цены на горючее, появились длинные очереди на автозаправках, а некоторые службы такси были вынуждены ограничивать расход топлива. Кроме того, появились сообщения о необходимости импорта отдельных видов нефтепродуктов.

Эксперт отмечает, что последствия ударов начали ощущать и обычные россияне. Особенно заметно это в крупных городах и оккупированном Крыму, где фиксировались перебои с топливом и отдельными товарами. На этом фоне социологические исследования свидетельствуют о первых признаках роста недовольства войной.

Тем не менее Кремль, по оценке Драчевича, не демонстрирует готовности менять курс. Владимир Путин продолжает расширять численность армии, а российские власти по-прежнему выдвигают прежние требования для возможного прекращения войны, включая передачу Москве новых украинских территорий. Одновременно Россия не прекращает массированные удары по украинским городам.

Автор приходит к выводу, что украинская кампания дальнобойных атак уже стала важным фактором давления на экономику России и морального подъема в Украине. Однако политическая система РФ пока сохраняет устойчивость, а потому рассчитывать на быстрое завершение войны исключительно за счет подобных операций не стоит.

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Источник: https://theconversation.com/ukraines-drone-strikes-are-having-an-impact-on-russia-but-russian-leaders-remain-committed-to-war-287812
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