В России вспыхнул гигантский пожар: по чему прицельно ударила Украина

В ночь на 30 июля беспилотники атаковали один из крупнейших логистических объектов российского маркетплейса Wildberries в Пензе. После серии взрывов на территории сортировочного центра вспыхнул масштабный пожар, а персонал предприятия был срочно эвакуирован.

В российской Пензе дроны нанесли удар по логистическому центру Wildberries. Фото: из открытых источников

По информации российских мониторинговых ресурсов, удар пришелся по распределительному комплексу площадью около 90 тысяч квадратных метров. Этот центр считается одним из основных логистических узлов Wildberries, через который проходит значительная часть заказов для регионов Приволжского федерального округа.

Позже факт атаки подтвердил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. По его словам, на территории склада возникло открытое горение, а пожарные подразделения были направлены для локализации огня. Официальной информации о причинах возгорания или возможных разрушениях первоначально не приводилось.

Российское издание ASTRA сообщило, что после удара в Пензе были включены сирены воздушной тревоги. Местные жители публиковали в социальных сетях кадры густого дыма и огня, поднимающегося над территорией логистического комплекса.

В самой компании Wildberries подтвердили, что работа атакованного объекта была нарушена. В пресс-службе маркетплейса заявили, что прием новых поставок и отправка заказов временно перенаправлены на другие логистические площадки. Это позволит продолжить обработку заказов, однако сроки доставки для части клиентов могут измениться.

Атака на столь крупный распределительный центр может стать одной из самых чувствительных для внутренней логистики российского онлайн-ритейла за последнее время, поскольку объект обслуживает значительную часть грузопотока в центральной части России.

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